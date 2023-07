Confessa di aver sconfinato più volte in Sardegna, quando era in esilio. «È stata la prima e unica parte d’Italia che ho visto per molti anni, per questo è nel mio cuore». Emanuele Filiberto di Savoia ieri era a Cagliari per celebrare l’annuale festa dello statuto dell’Istituto delle guardie d’onore delle reali tombe del Pantheon. «Tornerò per Sant’Efisio», ha assicurato dopo aver ricevuto un invito dal sindaco Paolo Truzzu.

a pagina 8