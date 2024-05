Emanuele Filiberto in Municipio, polemiche e contestazioni 

Selfie, foto, strette di mano. A Emanuele Filiberto di Savoia piacciono i bagni di folla. Che però possono nascondere anche insidie. Come quella che gli è capitata mercoledì mattina sotto i portici di via Roma. Intervistato dal giornalista Antonello Lai, prima ha avuto un acceso scambio di opinioni con due repubblicani che gridavano «Viva Mazzini», ai quali ha ribattuto «Viva l’Italia».

Mentre gustava un gelato cioccolato e fragola e parlava con alcuni spettatori, alla sua destra è spuntato un giovane che gli ha sputato sulla guancia. Sono stati attimi concitati, Emanuele Filiberto ha accennato a una reazione ma è stato bloccato da alcune persone che erano con lui.

«Non è niente», dice per stemperare un clima che poteva riscaldarsi in poco tempo. «Sono qui come un qualsiasi cittadino». «Antifascista?», gli chiede Lai. «Come tutti». le contestazioni non sono finite: «Vattene» gli urlano dal pubblico, «Non tutti i sardi sono così», replica una donna in sua difesa.

Prima dell’incidente, Emanuele Filiberto di Savoia, come annunciato la sera prima, aveva fatto capolino a Palazzo Bacaredda, dove è stato preso d’assalto da curiosi e giornalisti. «Mi fa molto piacere essere a Cagliari per celebrare Sant’Efisio. Ci tenevo tantissimo a vederla, l’ultima volta che sono stato in città mi avevano invitato e ho fatto il possibile per esserci». Del Martire guerriero Emanuele Filiberto aveva sentito parlare più volte. «Sin da piccolo mio nonno mi raccontava di Sant’Efisio, al quale, come tutta la mia famiglia, era molto legato. Anche se – aggiunge – non ho mai capito se avesse mai assistito alla processione».

Una cosa è certa, il rampollo di casa Savoia ha apprezzato la tempesta di colori e suoni che ha ammirato da un balcone del Municipio che si affaccia sul largo Carlo Felice. «È un’immersione nella cultura isolana. Sono molto legato alla Sardegna, ci vengo spesso soprattutto d’estate. Mi sento un po’ come a casa». (a. a.)

