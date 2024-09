Emanuele Delucchi, la sfida «Oltrepassare i nostri limiti» 

L’impresa musicale è di rara complessità: si contano sulle dita di una sola mano i pianisti nel mondo che la hanno in repertorio e vi si cimentano dal vivo. C’è, tra di loro, Emanuele Delucchi, 36 anni, genovese, che questa sera porterà al Teatro Carmen Melis di Cagliari un doppio concerto dedicato alla monumentale opera di variazione di Godosky sugli studi di Chopin. «Una piccola maratona», la definisce il pianista, per 3 ore complessive di esibizione che lo vedranno alle prese con 54 brani.

Il personaggio

Artista internazionale che vanta concerti in tutto il mondo e collaborazioni illustri, per il giovane pianista e compositore sarà la terza volta in Sardegna, dopo il 2018 e il 2021, sempre invitato dall’associazione “Amici della Musica”. Ma come ci si prepara per una performance unanimemente considerata di enorme difficoltà e che solo tre artisti in tutto il mondo si sono arrischiati a suonare live? «Studiando molto lentamente», ammette Delucchi.

«Una formula magica»

«La prima volta, nel 2018, suonai l’opera dal vivo in 2 giorni consecutivi, con il passare del tempo mi sono accorto di riuscire a eseguirla sempre meglio e ho deciso di ripetere l’esecuzione in un giorno solo». Un’esibizione che richiederà un grande sforzo, sia fisico che mentale. «È una sfida, questi studi non vengono eseguiti live di solito perché sono talmente complessi che è un po’ come darsi la zappa sui piedi, c’è il rischio di sbagliare qualche nota o perdere il controllo». Ma, forse proprio per questo, è una prova in grado di appassionare una mente geniale. «Sono sempre stato attratto dalle cose difficili dello strumento, effettivamente in questi studi ho trovato il massimo della difficoltà e mi ci sono divertito molto. È come pronunciare una lunghissima formula magica e arrivare alla fine creando un incantesimo».

Con una mano sola

L’idea nasce anche dall’amore per un artista visionario e meno noto al grande pubblico come Godosky. «Un pianista che secondo me dovrebbe essere rivalutato perché ha dato un contributo fondamentale al pianoforte ed è un peccato che sia così poco conosciuto», continua Delucchi. «Voleva oltrepassare i limiti tecnici esistenti allora e per farlo partì dal materiale meraviglioso di Chopin. Ha fatto studi sugli studi, è musica al quadrato». Parole che fanno trasparire la passione non solo per l’artista in sé, ma per le potenzialità stesse della ricerca musicale, che il musicista intende trasmettere al pubblico. «Agli spettatori, a parte un affresco gigantesco del mondo del pianismo, spero arrivi la meraviglia di sentire cosa è riuscito a concepire questo personaggio straordinario partendo dall’opera di Chopin. Ci sono, per esempio, 22 composizioni solo per la mano sinistra: con una mano sola Godosky riesce a riassumere quello che Chopin faceva con due mani». E il pubblico sardo apprezza. «È sempre un piacere quando gli “Amici della Musica” mi invitano a fare qualche follia. L’ultima volta avevamo fatto tutto Godosky, stavolta ci aspetta una prova ancora più bizzarra». Da non perdere.

RIPRODUZIONE RISERVATA