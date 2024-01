Emanuela Puddu in esposizione a Quartu 

Ancora per qualche giorno, fino a sabato, a Quartu Sant’Elena è possibile visitare la mostra “Meditativa” della pittrice Emanuela Puddu.

Negli spazi di via Eligio Porcu 43, The Social gallery accoglie, con la direzione di Giovanni Coda, i dipinti ad olio su tela dell’artista. Dalle 17 alle 20 il V-Art Fest dà così ospitalità alle opere di varie dimensioni dell’interior designer prestata alla pittura che da quando ha memoria - racconta - ha avuto una naturale inclinazione al disegno, alla pittura e alla realizzazione: «Per me dipingere è essere: provo gioia e divertimento, un’esigenza sia fisica che mentale che mi completa perfettamente». Un percorso fatto di «incontri e condivisioni culturali, con artisti sardi e nazionali - come spiega Coda - che hanno definito le sue caratteristiche pittoriche consolidando la sua arte nel panorama dominato dal cromatismo. L’obiettivo della pittura di Emanuela Puddu è quello di esprimere emozioni, desideri e fragilità dell’essere umano filtrate attraverso un segno che lei stessa definisce meditativo. Amante della pittura ad olio, predilige – per le sue opere – corposità compositiva e lucentezza».

