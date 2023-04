Emanuela Orlandi, il fratello in Vaticano dal Pm 

CITTÀ DEL VATICANO. Per la prima volta il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, con l'avvocata Laura Sgrò, ha incontrato in Vaticano il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che a fine 2022 ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa - il 22 giugno di 40 anni fa - della quindicenne figlia di un commesso della Prefettura della casa pontificia. È stato un lungo colloquio, durato oltre sette ore, fortemente auspicato dalla famiglia, su quello che è diventato uno dei maggiori casi irrisolti della storia italiana e vaticana.

Arrivando nel pomeriggio in auto con Sgrò. Pietro Orlandi si è detto «fiducioso» sull'incontro che attendeva da due anni, convocato dal magistrato vaticano anche dopo le denunce della famiglia. «Il grande giorno è arrivato, vediamo come va», ha detto ai giornalisti in attesa, aggiungendo apprezzamenti positivi sulle dichiarazioni rilasciate dal pg Diddi in un'intervista al Corriere della Sera (in cui tra l’altro si afferma che il Papa ha dato «piena libertà» alle indagini).

«Abbiamo depositato una memoria, il Pm sta facendo il suo lavoro, sono in una fase di approfondimento della documentazione», ha detto in serata l'avvocata Sgrò, rilasciando alcune dichiarazioni alla stampa mentre Orlandi era ancora a colloquio con Diddi in qualità di testimone: «Per questo la mia presenza non è prevista», ha aggiunto Sgrò, che si augura che dall'attività di indagine del pg vaticano ora «saltino fuori i dossier».

