«Emanuela Orlandi fu portata in Sardegna»  

Fu portata in Sardegna, nel nord dell’Isola, la stessa sera in cui sparì. Da Civitavecchia a Santa Teresa di Gallura. «Questo luogo fu scelto di proposito perché in quello stretto si incrociavano i segnali radio dei radiofari italiani e francesi. Questo permetteva, a causa delle tecnologie obsolete dell’epoca, di non essere tracciati, poiché un radar creava interferenze all’altro». Era il 22 giugno del 1983. A rivelare questa nuova pagina del giallo di Emanuela Orlandi, la figlia del messo pontificio di papa Wojtyla scomparsa quaranta anni fa a Roma, è stato il Corriere della Sera. Balza di nuovo agli onori della cronaca la pista inglese. La Sardegna infatti sarebbe stata soltanto una tappa, la prima dopo la sparizione, proprio perché la pista portava e ancora porta a Londra.

Le rivelazioni

«Di questa traccia e di altro – scrive il quotidiano di Milano - parla Pietro Orlandi al programma DiMartedì su La7, ma da qualche settimana sta circolando anche un altro documento “riservatissimo”, pervenuto al Corriere, che descrive i presunti spostamenti della quindicenne, fin dalla sera della scomparsa». Fonti diverse che mostrerebbero importanti punti di convergenza. Come la destinazione Londra. «Questo documento – scrive Fabrizio Peronaci, il giornalista che da anni si occupa di uno dei più grandi misteri della storia italiana - «sembra mescolare fatti veri a circostanze non verificate e si ricollega al documento reso noto nel 2017, bollato come falso, contenente la (presunta) nota-spese da 483 milioni di lire stanziati dal Vaticano per tenere in vita Emanuela. La firma: “un servitore della Repubblica”». Per questo tipo di strategia furono utilizzati agenti dormienti della sezione Gladio o SB, che con le loro conoscenze a livello tecnico-operativo e di territorio hanno garantito un passaggio sicuro in una zona attenzionata».

I toni

Nel testo del dossier, spiega il giornalista del Corriere, «si alternano toni perentori e l'uso del condizionale. In ogni caso, l'estensore si dimostra ben informato e a conoscenza delle varie piste e della posizione dei principali protagonisti, dai boss della banda della Magliana ai prelati coinvolti negli scandali esplosi all'ombra del Cupolone negli anni’80, fino a Marco Accetti, il fotografooggi 67enne indagato nel 2013 (e prosciolto) dopo aver consegnato il flauto riconosciuto come quello di Emanuela».