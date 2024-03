Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, convocata la commissione di inchiesta  

Roma. «Un altro passo avanti». È secco il commento di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, la ragazza scomparsa nel nulla a Roma il 22 giugno 1983, sulla convocazione oggi a San Macuto dei membri della Commissione bicamerale di inchiesta sui casi Orlandi e Mirella Gregori.

Nata sull'onda di un forte dibattito nazionale, a detta dello stesso Orlandi sollevato perfino dal fragore suscitato dalla serie Vatican Girl , la commissione è stata approvata all'unanimità il 23 marzo dello scorso anno ma per lungo tempo la sua effettiva partenza è andata a rilento. Oggi, con l’elezione della presidenza, che è previsto vada a Fratelli d’Italia, si dovrebbe invece finalmente entrare nel vivo. «Sarà una commissione neutra», dicono fonti di Fdi, «l'idea è di sentire testimonianze, acquisire documenti per arrivare magari dove in 40 anni non è arrivata la magistratura».

«Siamo contenti», commenta anche l’avvocato della famiglia, Laura Sgrò, «si va avanti nel percorso di fare luce sul mistero d'Italia per eccellenza». I membri della Commissione sono 40, tra loro anche tanti big dei vari schieramenti politici. Tra gli altri, Tommaso Foti di FdI, Carlo Calenda di Azione, Enrico Borghi di Italia Viva, Maurizio Gasparri di Forza Italia.

