Emanuela Loi, un sacrificio che non si dimentica  

Non è mai andata via, Emanuela Loi. A trentadue anni da una sorte che mette i brividi, nella tragedia di via d’Amelio a Palermo, quell’orrore si è trasformato nella forza, nella determinazione e anche nell’umanità scritta sui volti di tutti i presenti ieri, in un’intensa commemorazione nel palazzo del Consiglio regionale a Cagliari “In ricordo di Emanuela Loi”, che si è svolta nel Transatlantico. C’erano i fratelli di Loi, Claudia e Marcello, i giovani poliziotti e i ragazzi delle scuole, tutti cresciuti con l’esempio della poliziotta sestese morta nell’attentato al giudice Paolo Borsellino, il 19 luglio 1992.

Le parole del presidente

«Nessuno», dice il presidente del Consiglio, Piero Comandini, «può restare indifferente davanti a qualunque tipo di violenza. La criminalità va combattuta con ogni mezzo, la mafia si può e si deve sconfiggere: non con altra violenza, ma con la forza delle istituzioni, con l'impegno civile, con l'educazione alla legalità. Il suo coraggio era la scelta di proteggere uno Stato di cui anche noi facciamo parte, perché siamo fieri di chiamarci italiani». Comandini ringrazia “i servitori dello Stato” presenti: i prefetti e i questori di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, il comandante del Centro di addestramento e istruzione professionale (il Caip della polizia di Stato) di Abbasanta e il rappresentante del Governo, Sebastiano Cento.

L’esempio per i giovani

In sala spicca il blu delle magliette di “Libera”, l’associazione contro le mafie, indossate da tanti studenti al campus della legalità a Gergei, in un sito confiscato alla mafia. Una realtà che ha messo le sue velenose radici anche in Sardegna, ma che pure i giovanissimi poliziotti in sala combattono ogni giorno. Come Luisa Deias e Marianna Musone, che studiando al Caip seguono il percorso di Emanuela: «Invece della toga ha scelto la divisa, un esempio di coraggio per noi poliziotti», commenta Deias, e Musone aggiunge: «Fare il poliziotto significa mettere la propria vita a rischi, per salvare le altre. Come Emanuela, che volle continuare anche dopo la morte di Falcone». Un’eroina, una ragazza con sentimenti ed emozioni. Così l’ha ricordata l’attrice Giulia Loglio, bresciana ma da molti anni a Sestu, interpretandola in un monologo: «Ammiravo il giudice Borsellino, sapeva di essere un bersaglio: se scegliete la legalità, non siamo morti invano». Poi il film documentario “Io devo continuare”, del dipartimento della Pubblica sicurezza e 42° parallelo.

La sindaca di Sestu

Commossa la sindaca di Sestu, Paola Secci; «Emanuela è una mia parente, un’amica e una coetanea. Quel giorno non lo dimenticherò mai. Non abbiamo mai smesso di ricordarla. Se tutti facciamo il nostro dovere in famiglia, sul lavoro, nella società, con onestà e trasparenza, lei continuerà a sorriderci da lassù». Emozionati anche gli studenti sestesi del comprensivo Gramsci-Rodari, che hanno condiviso i propri pensieri: «Ascoltando la sua storia, l’emozione più forte è il conforto di sapere che il nostro futuro è protetto da persone che sacrificano la vita per portare la giustizia e la legalità nella società», hanno detto Francesca Abis, Matteo Spiga e Rodrigo Pili.

RIPRODUZIONE RISERVATA