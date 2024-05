«Emanuela Loi è sempre viva» 

«È importante e giusto ricordare Emanuela, per evitare che certe tragedie si possano ripetere. Bisogna trasmettere il valore della legalità ai ragazzi e gli esempi del passato servono a questo, affinché il loro sacrificio, pagato anche con la vita, non sia stato vano». Claudia Loi, sorella della poliziotta morta nella strage di via D’Amelio nel 1992 durante la scorta del giudice Paolo Borsellino, fa sentire la sua voce nel parco della Legalità a Sestu, rivolgendosi ai giovani e ragazzi poco prima che gli studenti della sezione musicale della scuola di via Custoza di Selargius suonino e cantino l’inno di Mameli. Sotto l’immagine della poliziotta, verso le 11,30 di ieri, si conclude il “Cammino per Emanuela Loi”, l’iniziativa del sindacato di Polizia del Sap Cagliari, per ricordare e onorare le vittime di mafia, terrorismo e criminalità. Diciotto chilometri, dalla questura di Cagliari, con il momento di raccoglimento davanti al monumento dei caduti, passando per il ponte Emanuela Loi a Monserrato (con la deposizione di un mazzo di rose), per arrivare alla corona di fiori lasciata sotto al murale nel parco della Legalità e concludere con una preghiera davanti alla tomba della poliziotta al cimitero di Sestu.

In tanti si ritrovano per onorare Emanuela Loi. «Per noi familiari», aggiunge la sorella Claudia, «sapere che i ragazzi possano conoscere la storia e l’esempio di Emanuela, ci dà conforto. Mia sorella era una ragazza semplice, normale, ma con valori importanti. Credeva nella legalità e voleva fare qualcosa, nel suo piccolo, che facesse del bene nella società. Ognuno di noi dovrebbe fare la sua parte per creare un mondo migliore e rispettoso dei diritti». Al suo fianco, l’ideatore dell’iniziativa, Luca Agati, segretario del Sap, impegnato nell’organizzazione insieme a tante colleghe e tanti colleghi. «La soddisfazione è coinvolgere le nuove generazioni, per far arrivare il messaggio di legalità ai giovani». La mafia? «C’è sempre. Magari agisce in maniera diversa. Noi dobbiamo continuare a spingere i ragazzi nel binario della legalità».

I messaggi si susseguono. «Emanuela è stata la prima vittima poliziotta», sottolinea nel suo intervento Rosanna Lavezzaro, questore di Cagliari. «Era suo desiderio essere affidata alle scorte di Palermo: questo le fa onore, perché conosceva bene i rischi di quel periodo. Noi abbiamo il dovere di tenere vivo il ricordo di Emanuela, facendola vivere sempre al nostro fianco». Il murale dedicato alla poliziotta nella sua Sestu «serve affinché chi frequenta questo parco, soprattutto i bambini e i più giovani, si chiedano ci fosse quella donna», aggiunge la sindaca Maria Paola Secci. «Emanuela per Sestu è un orgoglio: è la nostra eroina inconsapevole, morta per difendere cittadini e istituzioni».

Presenti anche il deputato Salvatore Deidda, il consigliere regionale Fausto Piga, il vice sindaco di Monserrato, Raffaele Nonnoi («Le figure importanti, che hanno dato la vita per la legalità e per difendere i diritti di tutti, sono un esempio per le nuove generazioni», dice). Il gran finale è stato l’inno di Mameli, suonato e cantato dalla sezione musicale della scuole medie di via Custoza, Selargius, diretto dalla professoressa Francesca De Santis. «La scuola», ribadisce Margherita Sulas, referente della legalità dell’istituto comprensivo 1 selargino, «è fondamentale per trasmettere i valori della legalità e dell’educazione. Un’arma controogni tipo di mafia».

