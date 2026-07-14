Emanuela Loi, due giornate  nel suo ricordo 

Ricordare Emanuela Loi, per non dimenticare mai il valore di una vita e del suo eroismo. A 24 anni dalla strage di via D’Amelio, domenica e lunedì la città renderà omaggio alla giovane sestese, prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, e al resto della scorta del giudice Paolo Borsellino. Domenica alle 10 ci sarà la messa nel cimitero dove è sepolta Emanuela, alla presenza delle autorità civili e militari, lunedì alle 19, nel municipio di via Scipione ci sarà l’incontro pubblico “Nel nome di Emanuela. La legalità come patrimonio della comunità”. Dopo i saluti del sindaco Michele Cossa e di Emanuela Loi, nipote della poliziotta eroina che ha scelto il suo stesso mestiere, interverranno il prefetto Bruno Corda che parlerà dei beni confiscati alla criminalità organizzata; il vicequestore aggiunto in quiescenza Antonello Caria, sul valore della memoria; il questore di Cagliari Rosanna Lavezzaro, sul prezzo della legalità e il sacrificio di Emanuela. Alle 20.30 la fiaccolata dal palazzo comunale al parco della legalità.

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