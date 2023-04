Emanuela, il futuro è nella tradizione 

I Cabras, allevatori da generazioni. «Tutto è cominciato con mio nonno e poi mio padre, crescere in una famiglia di allevatori ha segnato la mia strada. Ho scelto anche io di fare questo mestiere», racconta Emanuela Cabras, 33 anni, di Santa Maria Navarrese, imprenditrice agricola e turistica. Nel 2016, insieme al suo fidanzato Simone Perino, ha aperto S’Arraiga, un’azienda agricola nelle campagne di Triei. All’interno alleva circa ottanta maiali e duecento pecore, gregge ereditato da suo padre; si occupa della produzione di salumi, vino e olio. «La giornata comincia presto, con la mungitura delle pecore, si versa il latte e si portano al pascolo. Poi si passa ai suini, si dà loro da mangiare e si accudiscono. Nel pomeriggio riporto le pecore nella stalla, do un’altra occhiata ai suini – potrebbero esserci delle scrofe che devono partorire o hanno già partorito -, e il lavoro si conclude alle nove. Mio padre, nonostante sia in pensione, ci aiuta molto».

Mercato

Oggi la concorrenza è alta, il mercato è spietato: le carni arrivano soprattutto dall’estero, l’aumento esponenziale delle materie prime scoraggia, e riuscire ad essere competitivi sul prezzo delle carni e sulla vendita degli animali è più difficile rispetto ad altre regioni. «È una lotta continua – spiega Emanuela -, non sono più i tempi di mio padre. Siamo iscritti all’Associazione nazionale allevatori suini, gli unici in tutta la Sardegna a poter vendere suini riproduttori Duroc. Ci siamo impegnati a fare un grosso lavoro di miglioramento genetico della razza, ma da gennaio a questa parte la Regione ha diviso l’Isola in zone e Triei è ricaduta nella zona rossa, anche se non c’è mai stato un focolaio di peste suina. Questo non ci permette più di portare i maiali in determinate parti della Sardegna. Un giovane che vuole investire in un allevamento regolare in questo momento si chiede: ma chi me lo fa fare?».

Impresa

Con i tempi che corrono, per essere un bravo allevatore è necessario, prima di tutto, essere un bravo imprenditore. Emanuela, oltre ad occuparsi dell’azienda agricola, gestisce un locale: «È come un cerchio che si chiude, un cliente felice mangia un prosciutto che sa esattamente da dove arriva e questo mi rende orgogliosa», conclude.