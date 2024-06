Elvira Serra oggi a Cagliari e domani sera a Nuoro 

Doppio appuntamento in Sardegna per la giornalista del Corriere della Sera Elvira Serra. La firma del quotidiano milanese, con natali e fortissime radici nuoresi, sarà questa sera, alle 18, al Thotel di via dei Giudicati a Cagliari per presentare “L’Altra. Storia di un’amante” insieme alla collega Simona De Francisci di Videolina. Domani il bis, alle 18, allo Spazio Ilisso (via Angelo Brofferio 23) in collaborazione con la libreria Mieleamaro di Nuoro insieme al collega Giuseppe Deiana de L’Unione Sarda.

Il libro esce dieci anni dopo la prima edizione per Mondadori con una nuova postfazione e per la casa editrice Solferino perché «nessuno può dire se una storia sia quella giusta, fino all’ultima pagina». Elvira Serra racconta un anno d’amore, vissuto dalla parte dell’amante: etimologicamente colei che ama, in questo caso un uomo che non è libero. Sposta lo sguardo senza giudizio, restituisce dignità ai sentimenti e ai sogni, non nasconde il dolore, i dubbi, gli inciampi.

