Elvira, la passione per il teatro (in sardo) non ha età 

Seduta sul divano del suo salottino, la signora Elvira Trudu, 92 anni, racconta di una vita piena e vissuta. Il teatro è una passione che coltiva ancora e la accompagna da sempre. «Ora non recito più, dirigo», sorride. «Ho iniziato all’oratorio. Allora non c’era molto altro. Prima facevamo farse in italiano, poi commedie. Quando è andato via don Martino abbiamo continuato con la Pro Loco e fondato la compagnia “Spassiu e Concordia”. Sono almeno trent’anni che andiamo avanti».

Al teatro, Elvira Trudu ha unito anche un’altra delle sue grandi passioni, quella per il sardo: «Mio marito era logudorese. D’estate andavo nelle sue zone con i bambini e ho imparato la lingua. Allora ho pensato: perché noi campidanesi non usiamo il nostro sardo? E così mi sono dedicata alla lingua sarda. Anche per recitare, usiamo la lingua di Samassi».

La creatività era viva già da bambina: «Il teatro l’ho sempre fatto. Mamma ci metteva un tavolo nel loggiato, io facevo i vestitini di carta e inventavo le storie e i balletti. Venivano tutti i ragazzi del vicinato. Come paga chiedevamo tresi arriabisi e compravamo la frutta. Alla fine ci riunivamo con il pubblico e la mangiavamo tutti insieme. Avrò avuto nove anni».

Nel portamento, nei modi e nel linguaggio si riconosce ancora la maestra che è stata per 37 anni: «Sono stata maestra unica, l’anno dopo il mio pensionamento sono arrivati gli insegnanti per materia». Ha iniziato con le scuole serali, poi una pluriclasse elementare a Pimpisu, raggiunta ogni giorno in bicicletta: «Non c’erano mezzi. Mi seguivano i cagnolini delle campagne, così ho imparato a pedalare veloce. Era quasi una scuola a tempo pieno: c’era l’aula, la chiesetta, la cucina. In primavera portavamo i banchi fuori, sotto gli alberi». Infine, le scuole elementari di Samassi. Gli anni dello studio non sono stati semplici. «Quando iniziai, le medie erano scuole superiori e serviva un esame di ammissione. Partivo alle 6,15 in treno (a carbone) per Cagliari, che era ancora un cumulo di macerie a causa dei bombardamenti. Tornavamo il pomeriggio ma fino alla partenza del treno la stazione restava chiusa. Avevamo trovato un buco causato dai bombardamenti in viale Trieste. Ci intrufolavamo ed entravamo nei vagoni del bestiame per stare al caldo: lì cantavamo e ballavamo il boogie-woogie».

Un piccolo rimpianto forse c’è: «L’unica cosa che non ho fatto nella mia vita è stata suonare. Le mie passioni erano recitare, per un periodo dipingere – sorride Elvira indicando un quadro sulla parete – e scrivere. In 92 anni una ne fa di cose. A me è sempre piaciuto fare un po’ di tutto, così ho da raccontare».

