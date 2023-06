«Elsa e Antonio, uniti nella tragedia» 

Entrambi vedovi, si erano incontrati e avevano deciso di condividere il periodo più maturo della loro esistenza. Il destino se li è portati via, insieme, nello schianto di giovedì pomeriggio sulla Provinciale 2. C’erano davvero tante persone ieri mattina per l’ultimo saluto a Sofia Elsa Zoccheddu, 83 anni, e Antonio Cannas, 77, vittime del terribile incidente avvenuto nella quattro corsie fra Carbonia e Villamassargia. I baci e le carezze sul feretro sormontato da rose di Sofia Elsa, e il grido di incitamento “Parà, Folgore” rivolto alla bara col basco verde di Antonio, veterano paracadutista dell’Esercito prima di entrare nel polo industriale, hanno salutato le salme all’uscita dalla chiesa della Beata Vergine Addolorata di Rosmarino. Commovente anche il picchetto d’onore dei volontari del pronto soccorso Asvoc di cui Antonio Cannas, 30 anni fa, era stato fra i soci fondatori.

La preghiera

I feretri erano affiancati davanti all’altare da cui ha celebrato il parroco don Antonio Carta e da cui Nino Cossu, presidente dell’associazione Parà sezione Carbonia-Iglesias, ha voluto recitare la preghiera dei militari del Folgore. «Accomunati nella vita e accomunati in un evento tragico – ha sottolineato il sacerdote nell’omelia rivolgendosi a figlie, nipoti e amici della coppia – la vita dell’uomo è un soffio di cui dispone il Signore, quella di Elsa e Antonio è stata un dono per tanti». Un dono che si è spezzato giovedì attorno alle 15.30 nel solito tratto della Provinciale 2, all’altezza fra Barega e Tanì, un punto ormai disseminato di croci: sei in soli sette mesi. Sette, ricordando l’incidente mortale di cinque anni fa grosso modo nello stesso tratto. Incidenti quasi sempre contrassegnati dalla stessa dinamica: salto e invasione della corsia (se non addirittura delle corsie) opposta. Come nella tragedia che ha spezzato la vita di Antonio Cannas ed Elsa Zoccheddu: conduceva lui la macchina che ha impattato contro quella di un trentenne allevatore di Iglesias, Andrea Floris, le cui condizioni sono stazionarie e che sarebbe fuori pericolo.

I lavori

In attesa (forse fra settembre e ottobre) dell’installazione del guard-rail che avrebbe potuto salvare tante vite, a giorni la Provincia installerà i cartelli che segnaleranno la presenza dell’autovelox mobile e i display luminosi che invitano a moderare le velocità.

