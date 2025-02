Elon Musk telefona a Weidel: «Nessun cordone contro Afd» 

Berlino. Elon Musk ha chiamato al telefono Alice Weidel. Ed è la stessa leader di Afd a raccontarlo, all’indomani del voto, non nascondendo la sua soddisfazione anche per i complimenti pubblici che il patron di Tesla ha postato su X per quello che lei stessa ha definito un «successo storico» alle urne. Quello con l’amministrazione Trump è il legame più forte e autorevole dell’ultradestra in Germania. Del resto, proprio da Washington sono arrivate le bordate più dure al “cordone sanitario” che punta a escludere l’Afd dal governo. Qualcosa di non democratico, perché come ha ripetuto Weidel «non si possono escludere milioni di elettori» ma che Friedrich Merz sembra intenzionato a mettere in campo con tutte le sue forze.

Grazie all’appoggio americano, Weidel punta a entrare nella compagine di governo, pronta a dare battaglia. Ma certa che se questo non avverrà si tradurrà «solo in un favore all’Afd», sottolinea dicendosi convinta che alle prossime elezioni il suo partito diventerà la prima forza del Paese. Se per ora il governo è un obiettivo impossibile, Weidel ha già avvertito che al Bundestag la musica deve cambiare. Afd è il secondo gruppo parlamentare «non si può continuare a ignorarlo», ripete bollando come «un’insolenza assoluta» la scelta degli altri partiti di evitare che Afd ricopra incarichi di rilievo, come la vicepresidenza del parlamento o la commissione di controllo responsabile anche dei servizi segreti. Qui, però, il problema è reale: una parte dei servizi di sicurezza ritiene che Afd sia una forza estremista, pericolosa.

