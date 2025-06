Elon Musk si pente: «Sono andato oltre» 

Washington. Nelle feroce faida consumata a mezzo social da Donald Trump ed Elon Musk anche il pentimento è affidato a X. Ad un post delle 3 del mattino, per la precisione, nel quale l’uomo più ricco del mondo ammette di essere dispiaciuto per alcune offese rivolte al suo ex amico. È il secondo tentativo in pochi giorni da parte del patron di Tesla di ricucire lo strappo con il presidente dopo l’eliminazione del post, forse, più controverso: quello in cui accusava The Donald di essere legato ai crimini del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. «Sono andato troppo oltre, mi dispiace», confessa Musk. Trump dal canto suo sostiene di non portare «rancore» e lascia uno spiraglio sulla riconciliazione, ma non subito. «Non sono stato contento» dell’invettiva di Elon, ha dichiarato il tycoon in un’intervista al New York Post e «credo che ci stia molto male». Ora però «la mia priorità è rimettere in sesto il Paese», ha ribadito, non escludendo comunque la possibilità di ricucire i rapporti.

Già nei giorni scorsi entrambi sembravano aver fatto un passo indietro, consapevoli dei concreti rischi politici ed economici. Trump aveva dichiarato ai giornalisti al seguito: «Gli auguro solo il meglio». E Musk aveva risposto su X: «Anche io». La possibilità di una riconciliazione è stata accolta con favore dagli investitori e il prezzo delle azioni Tesla è aumentato del 2,6%.

