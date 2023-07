Elon Musk impone nuovi limiti a Twitter 

New York. Elon Musk impone “limiti temporanei” a Twitter per contrastare gli «elevati livelli di manipolazione del sistema e di data scraping». L’annuncio del miliardario arriva in una giornata di difficoltà per Twitter, che ha accusato per un breve periodo problemi a livello globale, inclusa l’Italia. I paletti imposti da Musk prevedono per gli account verificati un massimo di 6.000 post da leggere al giorno mentre per gli account non verificati la soglia scende a 600 post al giorno, fino a toccare i 300 post per gli account nuovi non verificati.

I limiti seguono la recente decisione di Musk di richiedere obbligatoriamente un account sulla piattaforma per leggere i tweet: una misura “temporanea di emergenza”, ha spiegato per limitare lo scraping di dati “molto aggressivo” condotto da centinaia di aziende a danno dell’esperienza dei clienti del social. La stretta di Musk arriva mentre il miliardario ha aperto un nuovo fronte di scontro, questa volta con San Francisco definita una città “post-apocalittica”, pericolosa e spettrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA