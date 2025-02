Elogio della modernità: a Milano inaugurata la mostra sull’Art Déco 

Ha preso il via ieri a Milano una delle eposizioni più affascinanti della stagione primaverile estiva che vale un biglietto d’aereo per essere visitata. Si tratta della mostra “Art Déco. Il trionfo della modernità”, in programma a Palazzo Reale di Milano sino al 29 giugno prossimo. Un’esposizione che permetterà ai visitatori di approfondire la genesi, lo sviluppo e la rapida fine dell’Art Déco.

250 opere

L’esposizione, curata da Valerio Terraroli, presenta un ricchissimo percorso in cui sono esposte circa 250 opere: dai vetri alle porcellane alle maioliche ai centro tavola, dalle opere d’arte stricto sensu come dipinti, sculture, oggetti d’arredo, tessuti fino ad abiti haute couture, accessori, alta oreficeria, ma anche vetrate e mosaici che rimandano agli ambienti lussuosi di hotel, stazioni e mezzi di trasporto di lusso, come aerei e transatlantici. “Art Déco. Il trionfo della modernità” non solo propone una specifica attenzione alle preziose manifatture che definirono – in particolar modo in Francia e in Italia – la cifra stilistica della modernità degli anni Venti, ma vuole anche aprire una finestra più ampia su quel periodo storico assolutamente affascinante, evocando sullo sfondo tratti della società europea: i luoghi e i modi di vivere, la moda, l’architettura, il progresso tecnologico e il proto-design, senza dimenticare le incertezze e le continue tensioni economiche e sociali che caratterizzarono questo fragile decennio dopo la fine del conflitto mondiale.

Parigi 1925

Il tutto in occasione di un importante anniversario. Nel 2025 si celebra, infatti, il centenario di uno dei più noti eventi espositivi del Novecento: l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes, aperta a Parigi nel 1925. Un evento che codificò non solo un nuovo gusto estetico internazionale, diffusosi rapidamente in Europa nel primo dopoguerra, appunto lo “Stile 1925” o “Art Déco”, ma che in particolare decretò universalmente il successo delle arti decorative italiane.

ll progetto, promosso dal Comune di Milano-Cultura e prodotto da Palazzo Reale e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, vede come istituzione partner Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia ed è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Iris Ceramica Group, main sponsor della mostra e BPER Banca Private Cesare Ponti, sponsor della mostra.

