Elmas, spostate le rotte: mai più aerei a bassa quota sopra le case di Giliacquas  

Spostata più a nord, nella zona tra il centro abitato di Elmas e quello di Assemini: la virata degli aerei in decollo dalla pista numero 32 dell'aeroporto non toglierà più il sonno agli abitanti di Elmas e passerà lontano dalle case. Dopo una riunione con il prefetto di Cagliari, il Comune e gli altri enti coinvolti e successivamente un tavolo tecnico, i cittadini masesi possono tirare un sospiro di sollievo: fine del pesante inquinamento acustico.

La rotta

A fine gennaio l'Aeronautica militare, che gestisce anche lo spazio aereo civile dell'aeroporto di Elmas, aveva modificato la rotta di alcuni voli passeggeri. Per esigenze legate alla scuola militare di volo, i piloti effettuavano la virata molto prima, a una quota di 500 anziché di mille piedi, sorvolando dunque il centro abitato con prevedibili conseguenze legate all'inquinamento acustico e dell'aria oltre.

Sul tavolo della sindaca Maria Laura Orrù è arrivato il documento ufficiale chiamato "Notam", (NOtice To AirMen) che annuncia la nuova variazione di procedura standard di partenza verso nord, già da qualche giorno operativa. «Quando la rotta era stata cambiata il Comune non era stato avvertito, quindi appena appresa la notizia -racconta la sindaca Orsù - l'amministrazione si è attivata per convocare immediatamente una riunione, abbiamo trovato da subito disponibilità e in effetti nel giro di qualche settimana abbiamo ottenuto in via provvisoria lo spostamento della virata. Nei prossimi mesi il provvedimento diventerà definitivo».

Il tavolo

In occasione del tavolo tecnico il Comune ha chiesto a Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto, i dati relativi all'inquinamento acustico e dell'aria, e li ha pubblicati nel sito istituzionale. I dati sono stati raccolti attraverso le quattro centraline posizionate in punti strategici,e riguardano le emissioni di sostanze pericolose per la salute come ossidi di azoto, ossido di carbonio, particolato, ozono e altri elementi. «I risultati sono confortanti, nessun valore rilevato ha superato i parametri di sicurezza. Sarà cura dell'amministrazione - ha aggiunto la sindaca - continuare a pubblicarli regolarmente anche per valutare se e in che misura la variazione della rotta abbia avuto qualche impatto ambientale».

I dati

Critica la minoranza: «Il controllato (cioè la Sogaer) fa anche il controllore: oggi l’amministrazione – dichiara Silvio Ruggeri - pubblica dati non verificati con i quali rassicura la popolazione, anziché promuovere iniziative di tutela, analisi, controlli, barriere antirumore. Siamo obbligati a convivere con la realtà aeroportuale, ma questo non implica il mettere in secondo piano la tutela del territorio e la salute dei cittadini. Esistono studi che hanno dimostrato la correlazione tra inquinamento acustico, atmosferico e malattie. Non dimentichiamo che la comunità di Elmas soffre un inquinamento molto più ampio visto che il territorio sta tra la statale 130 con il massimo carico di traffico in entrata nel capoluogo, l'inceneritore aeroportuale che brucia rifiuti ospedalieri, la bonifica dell’ex Fas non ancora iniziata. Solo fumo negli occhi ma questa volta si tratta della salute dei cittadini».

Dura la replica della sindaca: «I dati di Sogaer vengono convalidati dal Governo e da Arpas. In Italia per legge è l'ente gestore che deve elaborarli – ribatte Orrù- Ruggeri contesta l'affidabilità dei dati, quando ha avuto l'opportunità di acquisirne da altre fonti, ammesso che sia possibile, in quanto ex assessore all'Ambiente, però non lo ha fatto».

