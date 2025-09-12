Elmas, si festeggia con le big isolane 

Il PalaDelrio di Elmas si prepara a vivere un fine settimana intenso per celebrare i cinquant’anni di attività del G.S. Oratorio. Dopo le prime giornate che hanno coinvolto diverse realtà del Sud Sardegna, oggi e domani andranno in scena i due appuntamenti di cartello del torneo.

Si parte questa sera (18.30) con le Dinamo Women di coach Paolo Citrini, alla sesta partecipazione consecutiva in Serie A1, opposte al San Salvatore Selargius, pronto a recitare un ruolo da protagonista in A2 grazie agli innesti sotto canestro di Sidney Erikstrup e Angela Blanka Juhasz. Le sassaresi cercheranno di mettere a punto la condizione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, in programma giovedì prossimo, a Salonicco, contro il Panathlitikos, nell’andata del turno preliminare di Eurocup.

Domenica, sempre alle 18.30, spazio al derby sardo di Serie B Interregionale: Esperia Cagliari e Klass Sennori. I rossoblù di Federico Manca testeranno l’inserimento dei nuovi Morgillo e Frattoni, mentre i romangini di Gabriele Piras, alla prima avventura nel basket nazionale, ripartono dai senatori Merella e Hubalek, affiancati dagli innesti Nwokoye, Nochovnyi e Biolchini. Replica il 20 settembre al Memorial Porqueddu di Sassari.



