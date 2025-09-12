VaiOnline
Basket.
13 settembre 2025 alle 00:50

Elmas, si festeggia con le big isolane 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il PalaDelrio di Elmas si prepara a vivere un fine settimana intenso per celebrare i cinquant’anni di attività del G.S. Oratorio. Dopo le prime giornate che hanno coinvolto diverse realtà del Sud Sardegna, oggi e domani andranno in scena i due appuntamenti di cartello del torneo.
Si parte questa sera (18.30) con le Dinamo Women di coach Paolo Citrini, alla sesta partecipazione consecutiva in Serie A1, opposte al San Salvatore Selargius, pronto a recitare un ruolo da protagonista in A2 grazie agli innesti sotto canestro di Sidney Erikstrup e Angela Blanka Juhasz. Le sassaresi cercheranno di mettere a punto la condizione in vista del primo impegno ufficiale della stagione, in programma giovedì prossimo, a Salonicco, contro il Panathlitikos, nell’andata del turno preliminare di Eurocup.
Domenica, sempre alle 18.30, spazio al derby sardo di Serie B Interregionale: Esperia Cagliari e Klass Sennori. I rossoblù di Federico Manca testeranno l’inserimento dei nuovi Morgillo e Frattoni, mentre i romangini di Gabriele Piras, alla prima avventura nel basket nazionale, ripartono dai senatori Merella e Hubalek, affiancati dagli innesti Nwokoye, Nochovnyi e Biolchini. Replica il 20 settembre al Memorial Porqueddu di Sassari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto

«Il dolore non passerà mai, non dimenticate la sua storia»

La fidanzata Cristina dopo la svolta nell’inchiesta 
Roberto Secci
regione

Pd, Comandini si commuove e avvia la svolta

Ultimo discorso da segretario: «Il partito è unito, avanti così» 
Lo scontro

Ciriani: «Clima da Br, è l’odio dem»

Le opposizioni: un delirio. Bignami (FdI): il Viminale rinforza le scorte dei politici  
Il delitto

Omicidio Kirk, catturato il killer «Bella ciao» inciso sui proiettili

È un 22enne, il mondo “Maga” invoca la pena di morte 