Elmas, Quartu, Sestu e Villaspeciosa avanti 

Villaspeciosa, Atletico Sestu, Elmas e Quartu conquistano il passaggio del turno nella Coppa Divisione. Il turno preliminare, che ha messo di fronte le formazioni sarde impegnate nei campionati nazionali, ha trovato i suoi verdetti nelle gare di ritorno. Per tre squadre è arrivata la conferma del successo ottenuto all’andata, mentre l’Elmas ha spezzato l’equilibrio dopo il pareggio della prima sfida.

Il Villaspeciosa completa il proprio percorso contro il San Sebastiano Ussana con un’altra prestazione convincente. La formazione di Villaspeciosa si impone anche in trasferta per 6-1 (andata 3-7), chiudendo il doppio confronto con tredici reti realizzate e quattro subite.

L’Atletico Sestu supera nuovamente il Città di Cagliari e stacca il pass per il turno successivo. I sestesi si impongono anche al PalaKopron per 4-2 (andata 3-4), completando il confronto con due vittorie e otto reti segnate. Una qualificazione costruita attraverso due prestazioni concrete.

Dopo lo 0-0 della prima sfida, l’Elmas trova il risultato decisivo sul campo del Monastir. La formazione ospite prende il controllo della gara e si impone per 5-1, conquistando il passaggio del turno dopo un confronto rimasto in equilibrio nella prima partita. Il ritorno rompe così definitivamente la parità e consente all’Elmas di proseguire il proprio cammino.

Il Quartu, infine, completa il proprio percorso contro l’Ichnos Sassari con una seconda vittoria. I quartesi, dopo il largo successo della prima sfida, si impongono per 5-3 a Sassari (andata 0-7) e chiudono il doppio confronto con dodici reti realizzate e appena tre subite.

Archiviata la parentesi della Coppa Divisione, l’attenzione si sposta ora sui campionati nazionali. Sabato è in programma la prima giornata di Serie B, mentre per il Quartu, unica formazione del gruppo impegnata in Serie A2, prenderà il via a sua volta il proprio campionato. Dopo l’antipasto della Coppa Divisione, comincia così ufficialmente la stagione. (lu. b.)

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