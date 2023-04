Elmas, nuovo inceneritore 

L’inceneritore dell’aeroporto di Cagliari sarà potenziato: la Sogaer sta per chiudere la procedura di project financing che prevede la realizzazione di una nuova caldaia e di un impianto di recupero energetico, oltre alla sostituzione del camino di altre opere di completamento della struttura. Il bando, pubblicato nelle scorse settimane, è alle battute finali e ha un valore di oltre 48 milioni di euro: questa la base d’asta per la concessione di 19 anni dell’impianto di smaltimento di rifiuti, attualmente affidato alla società Eco Travel srl, che è pure la promotrice del progetto (su cui ha un diritto di prelazione) ed è l’unica ad aver presentato un’offerta per il revamping.

Le intenzioni

Un intervento importante – per le opere è prevista una spesa di oltre 3 milioni di euro – di cui però si conoscono pochi dettagli: le carte del progetto di fattibilità, pubblicate sul sito della Sogaer, sono accessibili solo agli eventuali partecipanti alla gara. Ma entro i termini stabiliti per la procedura «è stata depositata all’interno del portale telematico unicamente l’offerta del concorrente Eco Travel».

Tra i servizi previsti nel bando c’è anche la «raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti all’interno dell’area aeroportuale», e il «deposito e smaltimento di rifiuti di terzi».

L’azienda