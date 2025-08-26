Elmas in festa per San Sebastiano la comunità tra tradizione e musica 

Elmas si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate con la Festa di San Sebastiano, patrono del paese, in programma venerdì e sabato. Dopo il grande successo della scorsa edizione, il comitato organizzatore – composto da giovani della classe 2000 – ha scelto di riproporre la formula estiva che intreccia momenti di devozione religiosa e iniziative di intrattenimento pensate per coinvolgere tutte le generazioni.

La manifestazione è promossa dal Comune di Elmas, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, organizzata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e arricchita dalla collaborazione di numerose realtà del territorio.

Il martire

San Sebastiano (Narbona, 256 – Roma, 20 gennaio 288) è stato un militare romano, martire per aver sostenuto la fede cristiana; venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa, è oggetto di un culto antico.

La prima giornata

Il programma estivo della Festa di San Sebastiano prenderà il via venerdì alle 21.30 in piazza Chiesa con il concerto spettacolo dei We Love 2000 che farà rivivere i più grandi successi degli anni 2000 con musica, gadget e tanto divertimento.

La seconda giornata

La giornata di sabato sarà invece dedicata alla tradizione: alle 19 si terrà la santa messa seguita dalla processione per le vie del paese, un momento di profonda devozione che coinvolgerà tutta la comunità. La serata proseguirà con un evento di intrattenimento. Balli di gruppo e liscio, pensati per riunire le diverse generazioni in una grande festa collettiva.

Il comitato

A sottolineare lo spirito dell’iniziativa sono Federico Mura e Paolo Pontillo, a nome del comitato Festa San Sebastiano: «Ciò che rende speciale la Festa di San Sebastiano è sicuramente il fatto che sia il santo patrono del nostro paese. Come da tradizioni passate, abbiamo deciso di ripetere la festa estiva dopo il grande successo dell’edizione dello scorso anno. Il programma prevede due giorni di festeggiamenti: venerdì il palco in piazza Chiesa ospiterà il gruppo We Love 2000. Sabato, invece, vivremo il momento religioso con la santa messa alle 19 e la processione per le vie del paese. Al termine ci sarà una serata di intrattenimento con balli di gruppo e liscio, un’occasione per riunire tutte le generazioni. Il comitato», concludono Mura e Paolillo, «formato da un gruppo di giovani della classe 2000, è ogni anno alla ricerca di nuove idee per attirare il maggior numero di partecipanti all’evento più importante e sentito di Elmas. Tutto questo è possibile grazie alla fiducia e al sostegno di don Marco Orrù, parroco di Elmas, e dell’amministrazione comunale».

