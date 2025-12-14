Elmas e Villaspeciosa, doppio colpo esterno 

Giornata intensa nei gironi A ed E del campionato di Serie B, con le squadre isolane protagoniste di prestazioni decisive e risultati che ridisegnano la classifica.

Ripresa

Nel Girone A, l’Elmas si riscatta subito dopo la sconfitta contro la capolista Varese, imponendosi 5-1 sul Real Five Rho. Protagonisti della vittoria Alan de Oliveira, autore di una doppietta, Monti, Idda e Cossu. Una prova di forza che conferma la solidità dei gialloneri e la loro capacità di reagire nei momenti difficili, consolidando così la seconda posizione in classifica.

Monastir e Ussana

Sempre nel girone A, il Monastir interrompe la serie di sconfitte battendo il Sermig 3-2 grazie alle reti di Lorenzo Sirigu, Ballarin e il portiere Eros Putzulu. Una vittoria fondamentale per ritrovare fiducia e morale dopo un periodo complicato. La San Sebastiano Ussana, invece, esce sconfitto 5-1 in trasferta contro il Varese, con l’unico gol firmato da Deiana, insufficiente a contenere la superiorità dei padroni di casa.

Colpo Villaspeciosa

Nel Girone E, il Villaspeciosa ottiene un’importante vittoria esterna sul campo dell’Aranova per 6-3, con Lai protagonista con una tripletta, supportato dai gol di Pilloni, Contini e Aquilina. Il successo permette ai biancorossi di allontanarsi dalla zona retrocessione, conquistando respiro e tranquillità per il prosieguo della stagione.

Città di Cagliari ko

Infine, il Città di Cagliari perde 8-3 in casa contro la squadra B della Roma 1927 Futsal, con la tripletta di Ruggiu come unica nota positiva. La giornata conferma comunque il talento e la resilienza delle squadre sarde, tra riscatti, goleade e conferme, e che continua a rendere il campionato intenso, spettacolare e imprevedibile.

RIPRODUZIONE RISERVATA