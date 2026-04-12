VaiOnline
Serie B.
13 aprile 2026 alle 00:33

Elmas e Ussana, buona la prima 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inizia bene la fase playoff per le squadre sarde di serie B, con Elmas e San Sebastiano Ussana impegnate nell’andata del primo turno e ancora in corsa per poter proseguire il sogno promozione in A2.

Nel primo match l’Elmas, arrivata al secondo posto nella stagione regolare, si impone 7-4 in trasferta sul campo del Sermig, mettendo subito una base importante per la qualificazione. Gara intensa e ricca di gol, con i masesi bravi a restare sempre dentro la partita e a colpire con continuità nei momenti chiave. Protagonista assoluto Idda, autore di quattro reti, mentre completano il tabellino Cianchi con una doppietta e Arrais.

Più equilibrata invece la sfida tra Itar Futsal e San Sebastiano Ussana, terminata 2-2. La squadra allenata da Simone Casu parte con personalità e trova entrambe le reti con Atzeni e Monetto, restando sempre agganciati al match contro una delle avversarie più attrezzate del tabellone. Una gara combattuta, in cui la San Sebastiano ha saputo reagire nei momenti di difficoltà e portare a casa un risultato che lascia aperti tutti gli scenari.

Il verdetto è quindi rimandato alla gara di ritorno di sabato prossimo, quando entrambe le formazioni sarde si giocheranno l’accesso al turno successivo in casa. Per Elmas e San Sebastiano Ussana serviranno altre due prestazioni di alto livello per superare quindi il primo turno e continuare a inseguire il sogno promozione.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Tennis

SINNER NUMERO 1

l Nello sport
Il conflitto

Libano, carri armati israeliani danneggiano mezzi della Sassari

Tensioni nelle aree in cui opera la Brigata sotto egida Onu «L’Idf ha distrutto le telecamere e imbrattato il cancello» 
Giuseppe Deiana
Regione

«Norme impugnate sulle Case di comunità: ma il Governo sapeva»

La maggioranza: c’era un accordo Truzzu (FdI): l’ennesimo pasticcio 
Varese.

Omicidio per debiti, un sardo in cella

Lui si difende: «Ho voluto difendere mio figlio». Nella rissa è morto un 30enne 
Il voto

L’Ungheria depone Orbán e premia Magyar

L’allievo spezza la lunga stagione di potere del maestro che ammette la sconfitta 
Monte Claro.

Solidarietà e salute, la carica dei mille

Screening gratuiti, pet therapy, aiuti ai poveri: folla tra gli stand del Lions Day 
Alessandra Ragas
La curosità.

Tra pennelli e colori: «Pittori per un giorno»

Al. Rag. RIPRODUZIONE RISERVATA