Elmas e Ussana, buona la prima 

Inizia bene la fase playoff per le squadre sarde di serie B, con Elmas e San Sebastiano Ussana impegnate nell’andata del primo turno e ancora in corsa per poter proseguire il sogno promozione in A2.

Nel primo match l’Elmas, arrivata al secondo posto nella stagione regolare, si impone 7-4 in trasferta sul campo del Sermig, mettendo subito una base importante per la qualificazione. Gara intensa e ricca di gol, con i masesi bravi a restare sempre dentro la partita e a colpire con continuità nei momenti chiave. Protagonista assoluto Idda, autore di quattro reti, mentre completano il tabellino Cianchi con una doppietta e Arrais.

Più equilibrata invece la sfida tra Itar Futsal e San Sebastiano Ussana, terminata 2-2. La squadra allenata da Simone Casu parte con personalità e trova entrambe le reti con Atzeni e Monetto, restando sempre agganciati al match contro una delle avversarie più attrezzate del tabellone. Una gara combattuta, in cui la San Sebastiano ha saputo reagire nei momenti di difficoltà e portare a casa un risultato che lascia aperti tutti gli scenari.

Il verdetto è quindi rimandato alla gara di ritorno di sabato prossimo, quando entrambe le formazioni sarde si giocheranno l’accesso al turno successivo in casa. Per Elmas e San Sebastiano Ussana serviranno altre due prestazioni di alto livello per superare quindi il primo turno e continuare a inseguire il sogno promozione.

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