Il compleanno
10 agosto 2025 alle 00:34

Ellen Pompeo  a Porto Cervo  per Vacchi 

Per i 58 anni di Gianluca Vacchi a Porto Cervo arriva Ellen Pompeo. La star di “Grey's Anatomy” era tra gli invitati del mega party organizzato in Costa Smeralda per festeggiare il compleanno dell’imprenditore, nato il 5 agosto.

All’evento pare abbia partecipato anche Belen Rodriguez, che però nel video postato sul profilo Instagram di Vacchi non compare, a differenza dell’attrice americana, con cui il padrone di casa si è intrattenuto insieme alla compagna Sharon Fonseca; presente alla festa pure la loro bambina, Blu Jerusalema. Arrivato al party con la famiglia, giacca bianca (come le sneakers) a fil di pelle, sbottonata quel tanto che bastava per mostrare i tatuaggi, pantaloni neri e occhiali da sole, Vacchi è stato festeggiato da amici, parenti e ospiti d’eccezione, esibendosi in un dj set e nei balletti per cui è famoso in una serata impreziosita dai fuochi d'artificio e da una torta a più piani decorata con le iniziali GV e foto di famiglia. (i. g.)

