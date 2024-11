Elisuperficie realizzata grazie ai cittadini 

La pista funziona, in caso di bisogno l’elisoccorso può atterrare. A Laconi è stata collaudata la piattaforma per l’atterraggio, un’importante opera per garantire più sicurezza possibile vista la distanza dagli ospedali: per raggiungere quello di Oristano bisogna percorrere 60 chilometri, 90 per Cagliari. Per realizzare l’elisuperficie è stato fondamentale l’apporto dei cittadini, c’è chi ha donato importanti somme ma anche chi ha messo a disposizione il poco che poteva. Qualcuno invece ha deciso di regalare il materiale edile, diversi muratori hanno lavorato gratuitamente. La piattaforma si trova nella zona Pip in un’area comunale. Per ottenere le informazioni necessarie per una pista omologata, gli operai hanno lavorato in collaborazione con i piloti dell’elisoccorso e con il Servizio sanitario di emergenza. «Si tratta di un’opera importante per la comunità, preziosa perché nasce grazie alla generosità dei cittadini» commenta il sindaco Salvatore Argiolas. ( s.p. )

