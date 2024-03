Elisuperficie, la Provincia media tra scuola e sindaco 

Dopo la bocciatura del consiglio d’istituto dell’agrario di Sorgono, che non concede una porzione di terreno per l’elisuperficie del 118, il sindaco di Sorgono Franco Zedde annuncia: «Siamo profondamente delusi e amareggiati, non comprendendo le motivazioni che abbiano portato a ciò. Intendiamo capirle interloquendo con la scuola. È un diritto della comunità sorgonese sapere e di tutto il territorio”.

Il primo cittadino, poi, aggiunge: «Si tratta di uno spazio ridotto, che si deve realizzare necessariamente in quel punto perché vicino all’ospedale e alla base dell’antincendio, che fungerebbe da collante. Stiamo parlando di diritto alla salute, non di un capriccio. Abbiamo a cuore la scuola e il diritto all'istruzione dei giovani e non vogliamo minarlo». E ancora: «Dobbiamo forse attendere che qualcuno rischi la propria vita per accorgerci di quanto sia essenziale il servizio?».

Rassicura il commissario della Provincia Costantino Tidu: «Stiamo predisponendo una determina che garantisca la superficie e il diritto allo studio dei ragazzi. E in contempo tenga conto del diritto alla salute. Intendiamo proseguire in un dialogo costruttivo fra le parti facendo il bene del territorio intero».