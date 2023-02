Elisuperficie del 118 operativa giorno e notte per tutto l’anno 

Per il 118 si fa sempre più concreta la possibilità di avere un elisuperficie a Sorgono dopo il sopralluogo congiunto di mercoledì dell’Asl di Nuoro, dei tecnici di Areus, del Comune di Sorgono, del Corpo forestale e dei rappresentanti degli enti locali della della Barbagia e del Mandrolisai nella pista alla periferia del paese. La prima fase di studio potrebbe portare nell’immediato futuro la struttura utilizzata nei mesi estivi per il servizio antincendio a diventare una pista per l’elisoccorso operativa tutto l’anno, 24 ore su 24.

«Stiamo continuando a cercare e a proporre soluzioni concrete ai problemi del territorio - spiega la direzione della Asl 3 -. La salute dei cittadini è una priorità, durante tutto l’anno. Il sistema di emergenza-urgenza è fondamentale, soprattutto per alcuni territori interni dell’Isola, e per questo stiamo puntando su soluzioni che consentano di dare risposte immediate ai cittadini e permettano agli operatori sanitari di intervenire con prontezza e in sicurezza». Il sindaco Franco Zedde ha espresso massima disponibilità da parte del Comune per portare avanti il progetto. Per il primo cittadino il servizio di elisoccorso è importantissimo per il territorio. «Avevo già concordato il progetto con il presidente Solinas durante l’incontro in Regione con i sindaci della zona - afferma - ora lo stiamo seguendo con l'assessore alla Sanità. Avere una base per l’elisoccorso funzionante h 24, predisposta anche per l’atterraggio notturno, potrà rivelarsi in molti casi fondamentale per la salute dei pazienti».

