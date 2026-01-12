«Elisuperfici e bus navetta per il Sarrabus» 

«L’Unione dei Comuni? Ha avuto e tuttora ha momenti di fragilità ma io ci credo sempre, è un'opportunità che il Sarrabus deve cogliere». Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu, consigliere regionale e dal primo gennaio presidente per la terza volta in 10 anni dell’Unione ( Villaputzu , Muravera , San Vit o, Castiadas e Villasimius ), scommette ancora una volta sul rilancio di un ente che non è mai decollato. E lo fa con tre nuovi progetti (già finanziati dalla Regione) che dovrebbero vedere la luce nel 2026: due elisuperfici, un sistema di approvvigionamento idrico e la navetta tutto l’anno tra Muravera, Villaputzu e San Vito.

Il rilancio

«Nei prossimi giorni – spiega Porcu – assieme ai colleghi sindaci dei cinque comuni del Sarrabus decideremo dove ubicare le elisuperfici. I soldi (400mila euro) sono già in cassa, una volta stabilite le località affideremo la progettazione». Quanto invece al bus bavetta «anche qui – prosegue – si tratta di stabilire un Comune capofila oppure di demandare direttamente all’Unione». Non meno importante l’approvvigionamento idrico «che ci consentirà – aggiunge – di superare eventuali periodi di siccità nelle campagne e anche di contrastare il fenomeno della salinità delle falde».

C’è poi un’altra iniziativa che, secondo il primo cittadino di Villaputzu, potrebbe davvero rilanciare il Sarrabus nel suo complesso, e cioè la destinazione turistica unica (Dmo): «Stanno andando avanti gli incontri con il manager incaricato, e cioè Gianni Giagoni. L’auspicio è di costituire la Dmo entro la primavera e partire subito con azioni unitarie di sviluppo e promozione turistica».

Le criticità

Da un'altra parte l’Unione dei Comuni continua invece a mostrare i suoi limiti. Carenza di personale, soprattutto. «Non c’è stato verso di risolverla a causa delle norme stringenti e anche perché ogni Comune, compreso Villaputzu, tende a tenersi il personale anziché mandarlo in distacco all’Unione», dice Porcu, «è comprensibile ma con la volontà politica da parte di tutti forse è un problema che si può superare».

Il colpo più duro un anno e mezzo fa con lo scioglimento della polizia locale (che comunque comprendeva solo Muravera, San Vito e Villaputzu): «A mio avviso col tempo ci renderemo tutti conto dell’errore che è stato commesso».

Il primo cittadino ricorda anche di essere stato lasciato solo quando il ponte di ferro è stato chiuso, dicembre 2023: «All’inizio mi sono sentito davvero solo e mi è dispiaciuto molto. Poi coi colleghi sindaci ci siamo chiariti e abbiamo ritrovato l’unità. All’ultimo incontro sul ponte, ad esempio, era presente anche il sindaco di Villasimius che è consigliere della Città metropolitana». Il campanilismo, però, è ancora ben presente «però ricordiamoci – conclude Porcu – che questo aspetto, oltre ai sindaci, riguarda i sarrabesi. Noi sindaci siamo espressione del voto dei cittadini».