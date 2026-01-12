VaiOnline
Villaputzu.
13 gennaio 2026 alle 00:33

«Elisuperfici e bus navetta per il Sarrabus» 

Il presidente Porcu vuol rilanciare l’Unione dei Comuni: basta campanilismo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«L’Unione dei Comuni? Ha avuto e tuttora ha momenti di fragilità ma io ci credo sempre, è un'opportunità che il Sarrabus deve cogliere». Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu, consigliere regionale e dal primo gennaio presidente per la terza volta in 10 anni dell’Unione ( Villaputzu , Muravera , San Vit o, Castiadas e Villasimius ), scommette ancora una volta sul rilancio di un ente che non è mai decollato. E lo fa con tre nuovi progetti (già finanziati dalla Regione) che dovrebbero vedere la luce nel 2026: due elisuperfici, un sistema di approvvigionamento idrico e la navetta tutto l’anno tra Muravera, Villaputzu e San Vito.

Il rilancio

«Nei prossimi giorni – spiega Porcu – assieme ai colleghi sindaci dei cinque comuni del Sarrabus decideremo dove ubicare le elisuperfici. I soldi (400mila euro) sono già in cassa, una volta stabilite le località affideremo la progettazione». Quanto invece al bus bavetta «anche qui – prosegue – si tratta di stabilire un Comune capofila oppure di demandare direttamente all’Unione». Non meno importante l’approvvigionamento idrico «che ci consentirà – aggiunge – di superare eventuali periodi di siccità nelle campagne e anche di contrastare il fenomeno della salinità delle falde».

C’è poi un’altra iniziativa che, secondo il primo cittadino di Villaputzu, potrebbe davvero rilanciare il Sarrabus nel suo complesso, e cioè la destinazione turistica unica (Dmo): «Stanno andando avanti gli incontri con il manager incaricato, e cioè Gianni Giagoni. L’auspicio è di costituire la Dmo entro la primavera e partire subito con azioni unitarie di sviluppo e promozione turistica».

Le criticità

Da un'altra parte l’Unione dei Comuni continua invece a mostrare i suoi limiti. Carenza di personale, soprattutto. «Non c’è stato verso di risolverla a causa delle norme stringenti e anche perché ogni Comune, compreso Villaputzu, tende a tenersi il personale anziché mandarlo in distacco all’Unione», dice Porcu, «è comprensibile ma con la volontà politica da parte di tutti forse è un problema che si può superare».

Il colpo più duro un anno e mezzo fa con lo scioglimento della polizia locale (che comunque comprendeva solo Muravera, San Vito e Villaputzu): «A mio avviso col tempo ci renderemo tutti conto dell’errore che è stato commesso».

Il primo cittadino ricorda anche di essere stato lasciato solo quando il ponte di ferro è stato chiuso, dicembre 2023: «All’inizio mi sono sentito davvero solo e mi è dispiaciuto molto. Poi coi colleghi sindaci ci siamo chiariti e abbiamo ritrovato l’unità. All’ultimo incontro sul ponte, ad esempio, era presente anche il sindaco di Villasimius che è consigliere della Città metropolitana». Il campanilismo, però, è ancora ben presente «però ricordiamoci – conclude Porcu – che questo aspetto, oltre ai sindaci, riguarda i sarrabesi. Noi sindaci siamo espressione del voto dei cittadini».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  