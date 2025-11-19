«Elisoccorso,  serve un’area per atterrare» 

«Chiediamo un luogo idoneo all’atterraggio dell’elisoccorso»: è la richiesta (finora inascoltata) dei residenti di Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde. Ogni qualvolta si presenta un’emergenza, si rinnova l’invito al Comune di Arbus affinché risolva un problema importante. «Nei giorni scorsi – protesta Salvatore Ghiani – a causa di un malore di un residente, è arrivato l’elisoccorso, come sempre chiesto da noi del posto, in tutta la zona non c’è un medico. Contro la tempestività del mezzo aereo nel villaggio, si è ripresentato il problema dell’atterraggio». Sono stati gli stessi operatori sanitari a lamentare l’assenza di un punto adeguato. «È necessario – hanno detto – che venga individuato uno spazio riservato all’emergenza. L’unico requisito è che sia idoneo, uno di quelli disponibili in qualsiasi stagione dell’anno. Oggi ci troviamo nella piazza del mercatino estivo, durante la stagione balneare non si può perché ospita altri servizi». Il personale ha puntualizzato che «le piazzole idonee non devono mai essere occupate da mezzi o da persone, ma sempre libere». Motivo per cui è importante che l’amministrazione si attivi per verificare le condizioni ottimali dell’area, fra le tante utilizzate sul posto dopo la ricerca che ogni volta allunga i tempi del soccorso, fatto grave trattandosi di minuti preziosi nei casi più frequenti, quelli di un infarto. «Siamo in ritardo – fa sapere il sindaco, Paolo Salis – lo ammetto. Provvederemo a identificare un’area con i requisiti richiesti. Potrebbe essere lo spiazzo della torre spagnola, dove esiste già il divieto di parcheggio». ( s. r. )

