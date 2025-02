«Elisoccorso più efficiente», parte l’iter per la nuova gara 

Un servizio di elisoccorso più efficiente. È questo l’intento che la Giunta vuole ottenere dal nuovo bando per l’affidamento del servizio pubblico. All’Areus, titolare del servizio, sarà affidato il compito di effettuare preliminarmente un’analisi e una valutazione critica dei risultati qualitativi e quantitativi dell’attuale servizio, che saranno messi a disposizione della Regione in vista dell’espletamento della nuova gara.

«Una procedura che si è resa necessaria per garantire la certezza della continuità del servizio con un’attenzione specifica ai criteri di qualità, tempestività e sicurezza, indispensabili in un contesto insulare ed orograficamente discontinuo come quello della nostra regione», spiega l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi.

La convenzione “Hems”, Helicopter Emergency Medical Service , attivata nel 2019, che prevedeva l’affidamento per otto anni ad Areus, l’Azienda di Emergenza-Urgenza, è tuttora vigente e scadrà il 30 giugno 2026 – dice una nota della Regione.

«Considerati i tempi che sarebbero necessari per espletare la gara», prosegue Bartolazzi, «si è scelto di adottare una procedura affidandola alla Centrale Regionale di Committenza, che avrà il compito di adottare i provvedimenti sulla redazione e l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando e l’espletamento di tutti gli adempimenti sino all’aggiudicazione definitiva. Questo consentirà di evitare il rischio di discontinuità del servizio di elisoccorso, con un cronoprogramma cadenzato e certificato», conclude Bartolazzi.

Dall’ultimo report Areus, diffuso nei giorni scorsi, nel 2024 il servizio con elicottero è intervenuto a supporto della rete di soccorso sulle ambulanze con 2.135 missioni, di cui 1.509 interventi di soccorso di tipo primario – soccorso di emergenza-urgenza – e 628 interventi di tipo secondario, per trasferimenti tra ospedali Spoke e Hub regionali. Sono 43 i trasferimenti di pazienti fuori regione. Gli interventi di soccorso in luogo impervio sono stati complessivamente 96.

