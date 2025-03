Elisoccorso, l’Ogliastra vuole una base 

L’Ogliastra rivendica una maggiore centralità nella manovra sanitaria, presentata nei giorni scorsi dall’assessore alla sanità Armando Bartolazzi.

E dopo l’annuncio che vedrebbe 13,8 milioni di euro per la quarta base dell’elisoccorso nell’Isola, in aggiunta a quelle di Cagliari, Alghero e Olbia, da Lanusei si leva la battaglia per richiedere l’importante servizio. Nei giorni scorsi, l'affondo del capogruppo di minoranza in consiglio comunale, Marco Melis: «Credo che tutte le forze politiche ogliastrine, gli amministratori, le varie associazioni e tutta la cittadinanza, debbano rivendicare questo presidio».E aggiunge: «Abbiamo un territorio poco servito da infrastrutture stradali. Si aggiunge il fatto che, dalla primavera all'autunno, gli interventi di elisoccorso si intensificano nel Supramonte di Baunei e Urzulei per la presenza degli escursionisti». Così anche il sindaco Davide Burchi che evidenzia: «Lanusei già dispone di un’elisuperficie dove atterrano i velivoli h24. Ora è importante venga migliorata dando all’Ogliastra un servizio essenziale. «Chiediamo – aggiunge Burchi – che la base ogliastrina venga inserita all’interno del piano regionale, facendo diventare quello di Lanusei uno degli hub di riferimento». Per questo Burchi annuncia: «Si tratta di una battaglia che non conosce colori politici, faremo fronte unito col gruppo di minoranza e con tutte le comunità ogliastrine».

RIPRODUZIONE RISERVATA