Elisoccorso e carcere, proposte in Consiglio 

Nuovo carcere e base dell’elisoccorso al centro di due mozioni che il Consiglio comunale ha indirizzato ai vertici isolani e non. Per il carcere la proposta è di realizzare una nuova casa circondariale con una rilevante funzione pubblica, sociale e istituzionale nel territorio in connessione con la sede del Tribunale e della Procura. L’edificazione di una nuova struttura carceraria rappresenterebbe un’opportunità di rafforzamento del presidio di legalità e giustizia, oltre che di sviluppo per il territorio in termini di occupazione, indotto economico, sicurezza e servizi. Le interlocuzioni sono già state attivate ed è stata individuata anche l’area, a monte del paese. Sulla base dell’elisoccorso, l’assemblea si è espressa per l’istituzione di un hub di elisoccorso a Lanusei. Già presente all’interno della base dei vigili del fuoco, poco sotto il Nostra signora della Mercede, con una piattaforma autorizzata Enac per il decollo e atterraggio H24, l’elisoccorso è essenziale nella rete dell’emergenza-urgenza per ridurre i tempi di intervento e aumentare le probabilità di sopravvivenza fino al 30-40% nei traumi maggiori. Cruciale soprattutto se i servizi sanitari sul territorio barcollano. Strategica per posizione geografica, ottimizzerebbe le risorse con costi ridotti rispetto alla creazione di una base ex novo. ( p.ca. )

