Elisoccorso a Coa Cuaddus, salvato un turista in spiaggia 

Turista accusa un malore in mare a Coa Quaddus: ricoverato d'urgenza a Cagliari dopo l’intervento dell’elisoccorso.

Si tratta di un turista originario di Monza che si è sentito male mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di Coa Quaddus, a Sant’Antioco. Provvidenziale l’intervento del bagnino e di alcuni ragazzi presenti sulla spiaggia: lo hanno aiutato a tornare a riva e a prestargli i primi soccorsi. L’uomo, Mauro Rossetto, 58 anni, è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato. L’allarme è stato lanciato dalla Protezione Civile “Assosulcis” di Sant’Antioco, che ha contattato la centrale operativa del 118. Nei primi minuti, l’intervento del bagnino, che ha utilizzato tecniche di primo soccorso per facilitare la respirazione, si è rivelato determinante. Successivamente, il personale medico è giunto sul posto con l’elisoccorso. Un operatore si è calato sulla spiaggia dall’elicottero e ha stabilizzato le condizioni dell’uomo. Dopo un primo passaggio in ambulanza con a bordo un medico del 118, il turista è stato trasferito sull’elicottero e trasportato d’urgenza a Cagliari. La decisione di trasferirlo al Santissima Trinità è stata presa anche alla luce del fatto che l’uomo, in vacanza a Calasetta, ha riferito ai soccorritori di aver già sofferto in passato di crisi respiratorie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per coordinare le operazioni, mentre i barracelli hanno gestito il traffico per il trasferimento verso l’elicottero.

