Elisabetta la guerriera La sassarese torna sul ring (e il fidanzato applaude)  

Elisabetta Canalis è tornata sul ring. Dopo l’esperienza dell’anno scorso contro Rachele Muratori, la show girl sarda ha deciso di raccogliere l’invito del maestro Angelo Valente e sfidare Angelica Donati nella Night of Kick and Punch 14 – Black Tie Edition, andata in scena ieri sera alla Reggia di Venaria, alle porte di Torino.

La gara

Sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo con le regole dello stile kick light, ovvero pugni dalla cintura in su, calci a tutto il corpo, ma senza affondare i colpi a potenza piena perché il knock out non è previsto, le avversarie, dotate di caschetto e parastinchi, si sono affrontate nel combattimento più mediatico della serata in un incontro spettacolare.

La decisione

«È stato il mio maestro a propormi di salire nuovamente sul ring: nonostante un anno faticoso per me a livello organizzativo ho deciso di accettare, mi sono allenata tanto e spero di essere migliorata», aveva dichiarato Canalis alla vigilia dell’evento dell’anno nel settore della kickboxing, durante il quale (per la cronaca) il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti (58 vittorie, 5 sconfitte) ha difeso per la prima volta il titolo contro il fuoriclasse francese Franck Giovanni Gross sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole dello stile K-1: pugni, calci e ginocchiate.

Il gossip

Non è escluso che per Canalis ci sarà una terza esperienza, data la sua passione per la kickboxing, che, secondo alcuni bene informati, sarebbe tra le ragioni della rottura col marito, il chirurgo statunitense Brian Perri, sposato nel 2014, e dell’avvicinamento al campione Georgian Cimpeanu, col quale l’ex velina si allena da oltre 2 anni. E, infatti, ieri ad applaudire la strepitosa bruna c’era proprio lui, il super rumeno con cui ormai fa coppia fissa. Obiettivo ghiotto per i paparazzi: è stato il settimanale Chi, la scorsa primavera, a fotografare la coppia per la prima volta mano nella mano, a Milano. Ma Elisabetta Canalis, com’è nel suo stile, ha vissuto i mesi della separazione senza clamore e senza dichiarazioni sensazionalistiche. La serenità della piccola Skyler Eva, la bambina avuta con Perri, viene prima di tutto. Ma davvero la kick può essere il motivo della rottura? «Come tutte le discipline praticate seriamente, questo sport implica sacrifici, perseveranza, rigore e tante sedute dal fisioterapista, ma continua a essere viva in me la spinta per non mollare». Mai. D’altronde, lo sappiamo bene. La nostra Elisabetta Canalis è una tosta. E anche questa lunga notte di pugni e calci lo ha dimostrato.

