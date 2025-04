Elisabetta Canalis è tornata di nuovo single? 

Sarebbe una donna, la cosiddetta “altra”, la causa della rottura tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing che per amore della splendida sassarese si era trasferito da Milano a Los Angeles.

Secondo l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, la storia nata 2 anni fa sarebbe infatti finita. Il giornalista ha fatto notare come la showgirl non segue più il suo compagno (o ex) su Instagram. Non solo, la Canalis ha smesso di seguire anche un'altra donna, Jessica Michel Serfaty, attrice e modella americana di origine francese molto vicina a Georgian che in passato è stata legata anche all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. Sarebbe lei la causa scatenante della rottura?

Certo è che, con la consueta eleganza, Elisabetta Canalis non commenta. Stessa strategia seguita anche dopo la separazione dal marito, e padre della figlioletta Skyler Eva, il medico americano Brian Perri. Il silenzio è, quanto mai di questi tempi, una virtù rara e preziosa.

Di Georgian Cimpeanu sappiamo solo è nato in Romania ma vive in Italia da quando era ragazzino. È cresciuto a Roma e qui si è avvicinato allo sport. Sul ring lo chiamano Iceman: è stato 3 volte campione del mondo e 1 volta campione d’Italia di kickboxing. E proprio sul ring è nato l’amore con Elisabetta Canalis. «Non sono abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo», aveva raccontato, dopo la prima lezione fatta con la sassarese. Poi, la passione. Che, dopo questi 2 anni, pare finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA