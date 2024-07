Elisabetta Canalis e la coerenza dell’eterna ragazza di Alghero 

«Alghero, Stintino, Porto Alabe guidando attraverso una delle strade più belle che ci siano, la Alghero-Bosa. Ho avuto la fortuna di visitare tanti luoghi al mondo ma più torno in Sardegna e più penso che questo posto sia imparagonabile a tutto quello che ho visto e non lo dico per una improvvisa nostalgia pre partenza o da un punto di vista naturalistico ma perché questa terra è unica, immutata e immutabile». L’avete vista in tv, domenica sera, Elisabetta Canalis; un ritorno atteso, cercato, applaudito. Bellissima, su Italia 1, accanto a Enrico Papi. Il programma si chiama “Tilt”, è divertente, è quello che viene definito game show, con due squadre di ospiti che si sfidano al ritmo della musica, è leggero come una sera d’estate. Perché Elisabetta Canalis, diva e divina, quarantacinque anni e strepitosa, è tutto questo, la ragazza di Alghero e la donna della tv. Guardate le fotografie qui accanto: sui Bastioni o nello studio di Cologno Monzese, mai forzata, mai eccessiva, sempre se stessa.

«Vedere mia figlia che vive i posti dove sono cresciuta, che gioca con i miei vecchi giocattoli, che chiacchiera con mia madre e che ha quel rapporto che solo con i nonni possiamo avere è una cosa che mi fa stare beneperché è una cosa giusta. Che felicità tornare a casa ma com’è difficile ripartire lasciando qua un pezzo di cuore». Bentornata in televisione, Elisabetta Canalis. Bentornata, senza cambiare mai.

