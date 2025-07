Elisabetta Canalis: «Adottare un cane è un atto d’amore» 

Quando l’immagine conta. Elisabetta Canalis torna al Rifugio Fratelli Minori di Olbia per la giusta causa. Della Lida, che gestisce il centro che l’ha riabbracciata martedì insieme ai suoi ospiti, un migliaio di cagnolini, la showgirl sassarese è madrina da diversi anni.Un ruolo che le permette di sfruttare la sua notorietà e di perorare la causa dell’adozione e del sostegno alle associazioni che curano gli animali abbandonati, che da sempre le sta a cuore.

«La mia gioia»

«Martedì sono tornata al Rifugio Fratelli Minori di Olbia, dove ho conosciuto tantissimi ospiti, cani e gatti di tutte le taglie, età e tipologie. Il mio Nello arriva da qui!», scrive l’ex velina sul post pubblicato su Instagram a corredo delle foto di alcuni cuccioli del Rifugio Fratelli Minori. «Impossibile postarli tutti», sottolinea la Canalis. «Per me è una gioia venirli a trovare ma anche salutare le persone eccezionali che si prendono cura di loro, credetemi, adottare è un’esperienza meravigliosa», aggiunge prima di invitare tutti ad «aiutarli con una donazione». Come sottolineato su Instagram, alcuni dei cani di Elisabetta provengono dal centro Lida, che ogni estate visita in occasione delle vacanze sarde con la figlia Skyler Eva, avuta dall’ex marito, il chirurgo americano Brian Perri.

Il centro

Anche stavolta a fare gli onori di casa c’era la presidente della Lida di Olbia Cosetta Prontu, che insieme a un team di volontari gestisce il rifugio, diventato un punto di riferimento in Sardegna per il recupero e la cura di animali in difficoltà. Non sempre i cuccioli hanno la fortuna di essere adottati, e, allora, la Lida diventa casa. Drammatico l’appello lanciato nel 2017, in un momento difficile di nuovi e numerosi accessi, in cui il Rifugio Fratelli Minori chiedeva aiuto «per l’acquisto di vaccini, sverminanti e traversine»”. Appello raccolto – manco a dirlo – dalla Canalis, che anche in quell’occasione ci mise la faccia per perorare la causa della Lida e dei suoi animali. Considerando il milione e mezzo di follower che Elisabetta aveva all’epoca, il post ebbe un'eco vastissima. E dato il seguito di 3 milioni e 700mila persone che ha oggi, l’eco della visita a sorpresa di martedì sarà ancora maggiore. «Grazie a te ho conosciuto il rifugio e ho adottato la mia dolce Camilla. Lei è tutto per me, mi ha cambiato la vita. L’amore che ti danno gli animali non si può spiegare», scrive una follower. A dimostrazione che il messaggio di sensibilizzazione nel gesto concreto di Elisabetta è andato a segno.

