Elisabetta Canalis a Milano con Iceman 

Da mesi, come vi abbiamo più volte racconttato, si rincorrono le voci di una crisi sempre più profonda tra Elisabetta Canalis e suo marito, il chirurgo americano Brian Perri. E adesso è il settimanale Chi, con una serie di scatti in esclusiva, ad avvalorare la tesi di un divorzio sempre più vicino.

L’incantevole sassarese, infatti, è stata fotografata a Milano con Georgian Cimpeanu, 29 anni, tre volte campione del mondo Wako. I due, racconta il settimanale, «hanno cenato al Sant’Ambroeus con una coppia di amici e poi hanno lasciato il locale separatamente prendendo due taxi differenti, salvo poi arrivare entrambi alla stessa destinazione, ovvero il palazzo meneghino che ospita la ex velina». Il campione di kickboxing, soprannominato Iceman, sarebbe andato via dall’appartamento di Elisabetta Canalis verso l’alba.

Che la showgirl sia una grande appassionata di kickboxing non è un mistero. Come non è un mistero l’amicizia che la lega all’atleta. D’altronde, quando lei si trova a Milano, è solita frequentare la palestra dove Iceman si allena. Ma gli scatti della passeggiata e la paparazzata della cena e del dopocena lasciano intendere che, tra i due, possa esserci di più.

Nessun commento da parte della mora quarantaquattrenne che, in queste ore, pubblica sui social istanti delle sue giornate, tra sfilate, trucco e tenerezze con la figlioletta Skyler Eva, la sua bambina, nata proprio dall’amore con l’americano Perri. Che, intanto, è sparito dal radar di Instagram

