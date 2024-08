Elisa Medde, scrittrice ad Amsterdam 

Arte e scrittura nel genio della nuorese Elisa Medde, storica dell’arte, curatrice e scrittrice che domenica nell’auditorium Lilliu riceverà il premio Rondine d’oro, con altri 6. Riconoscimento dell’associazione “Barbagia nel mondo” con il Presidio turistico nuorese e il patrocinio di Camera di commercio e Isre. Elisa Medde è stata direttrice artistica, manager culturale, curatrice, ricercatrice, editor, docente e saggista. Ha lasciato Nuoro a 16 anni dopo una borsa di studio per frequentare il Uwcad, collegio del Mondo unito dell’Adriatrico. Dopo la laurea, il ritorno in città come assistente di Cristiana Collu, allora guida del Man. «Durante la permanenza - ricorda - abbiamo fondato insieme ad altri concittadini l’associazione Madriche, con la quale ho curato la mostra di Tano D’Amico e il decennale del collettivo artistico 100 concas 100 berrittas». Mostra, quest’ultima, che riaprì casa Satta e casa Chironi dopo anni di abbandono. Nel 2008 diventa art director all’Haunag design e si specializza in Editoria artistica. Nel 2010 vola ad Amsterdam e nel 2011 diventa “Editor in chief” e direttrice artistica di Foam. Viaggia nel mondo per convegni e seminari. È docente per master universitari all’estero, “visiting lecturer” per accademia di Belle arti di Brera e Uwe di Bristol. (g. pit.)

