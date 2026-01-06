Elisa Medde guida il museo fotografico di Barcellona 

Approda a Barcellona con un incarico di grande prestigio. La nuorese Elisa Medde è la nuova direttrice del museo fotografico. Apprezzata storica dell’arte, premiata a Nuoro nel 2024 come “Rondine d’oro”, ha tante esperienze importanti come quella di guidare “Foam” ad Amsterdam. Con un background in storia dell’arte, iconologia e studi fotografici, la sua ricerca riflette sulla relazione tra immagine, comunicazione e strutture di potere.

Ha ricoperto ruoli come direttrice artistica, manager culturale, curatrice, ricercatrice, editor, docente e saggista. Ha lasciato Nuoro a 16 anni dopo una borsa di studio per frequentare il Uwca, Collegio del Mondo unito dell’Adriatico. Dopo la laurea è tornata come assistente alla direttrice del Man, Cristiana Collu, è stata tra i fondatori dell’associazione Madriche, ha curato la mostra di Tano D’Amico e il decennale del collettivo artistico “100 Concas 100 Berritas”. Nel 2008 la ripartenza, nel 2010 l’arrivo ad Amsterdam dove è direttore artistico di Foam, museo di fotografia contemporanea. È docente per master universitari all’estero. Ora l’incarico nella “Fundacio foto Colectania”, il museo fotografico più importante della Spagna.

