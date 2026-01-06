VaiOnline
L’incarico.
07 gennaio 2026 alle 00:56

Elisa Medde guida il museo fotografico di Barcellona 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Approda a Barcellona con un incarico di grande prestigio. La nuorese Elisa Medde è la nuova direttrice del museo fotografico. Apprezzata storica dell’arte, premiata a Nuoro nel 2024 come “Rondine d’oro”, ha tante esperienze importanti come quella di guidare “Foam” ad Amsterdam. Con un background in storia dell’arte, iconologia e studi fotografici, la sua ricerca riflette sulla relazione tra immagine, comunicazione e strutture di potere.

Ha ricoperto ruoli come direttrice artistica, manager culturale, curatrice, ricercatrice, editor, docente e saggista. Ha lasciato Nuoro a 16 anni dopo una borsa di studio per frequentare il Uwca, Collegio del Mondo unito dell’Adriatico. Dopo la laurea è tornata come assistente alla direttrice del Man, Cristiana Collu, è stata tra i fondatori dell’associazione Madriche, ha curato la mostra di Tano D’Amico e il decennale del collettivo artistico “100 Concas 100 Berritas”. Nel 2008 la ripartenza, nel 2010 l’arrivo ad Amsterdam dove è direttore artistico di Foam, museo di fotografia contemporanea. È docente per master universitari all’estero. Ora l’incarico nella “Fundacio foto Colectania”, il museo fotografico più importante della Spagna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Nel carcere di Massama esplode la rivolta

Proteste per l’arrivo di 80 detenuti da Nuoro e Roma: arredi distrutti, allagato un piano. Sindacati in allarme 
Valeria Pinna
Intervista

«La sanità richiede una guida a tempo pieno»

Silvio Lai a tutto campo sui nodi dell’Isola. E frena sulle ricandidature per le prossime regionali 
Roberto Murgia
La storia

«Quarant’anni senza Aldo: nessun rancore»

Cristiano Scardella: mio fratello morì dopo sei mesi in cella da innocente, chi lo fece arrestare non si è mai scusato 
Marco Noce
Maltempo

Arriva la neve Desulo e Fonni a -6 aspettando i turisti

Nella morsa del gelo artico oggi il Bruncu Spina e tutta la Barbagia 
Gianfranco Locci
Città del Vaticano

Leone cala il sipario sul Giubileo dei due Papi «È il momento della pace»

Monito sui «deliri di onnipotenza» Alla celebrazioni anche Mattarella  