Eliporto, entro l’anno i primi voli 

Samugheo punta entro l’anno ad avere operativo l’eliporto. Un sogno caldeggiato dal 2021 dalla Las (Libera associazione soccorso), attiva nella cittadina dal 1986. Quella che sta per aprirsi sarà una settimana decisiva: in Consiglio verrà infatti portata la stipula della convenzione con la quale il Comune concede all’associazione di volontariato l’area per l’eliporto.

Verrà realizzato alla periferia ovest del paese e non è escluso che in un futuro prossimo possa essere impiegato anche per fini turistici.

L’obiettivo

«Centrare l’obiettivo che ci siamo posti da tempo è molto importante, anche perché negli ultimi tempi le richieste di intervento da parte dell’elisoccorso sono state molto frequenti», spiega Francesco Mugheddu, fino a poco tempo fa presidente della Las e oggi componente del direttivo dell’associazione di volontariato.

«Spesso capita che quando si chiede l’intervento dell’elisoccorso, il mezzo sorvoli l’abitazione dell’utente dove l’elicottero però non può atterrare. Occorre raggiungere il campo sportivo dove prima dobbiamo prendere la lettiga e poi ritornare con il paziente e questo fa perdere tempo preziosissimo per le sue condizioni. Avendo invece una base accreditata, il pilota sa dove atterrare e noi con l’ambulanza raggiungiamo subito quella località con l’utente a bordo». Minuti quindi preziosi spesso per salvare la vita di una persona, da qui l’urgenza di tradurre il sogno in realtà.

«Un passo avanti»

Sulla stessa linea di Mugheddu il vicesindaco Luigi Todde: «Questo è sicuramente un passo in avanti per la nostra comunità, l’eliporto può diventare il punto di riferimento per tutto il territorio. Con la sua apertura e l’arrivo dell’elisoccorso si offrono maggiori speranze di vita a chi in quel momento è in una situazione di difficoltà. Il Comune è ben lieto di collaborare con la Las perché l’eliporto si possa realizzare».

L’intervento

La Las, che collabora con il 118, è pronta a realizzare l’intervento: sistemare la pista, recintare l’area e posizionare una struttura amovibile da supporto per i soccorritori. Lavori che potrebbero vedere l’eliporto pronto entro l’anno e nel frattempo si procederà con le richieste di autorizzazione.

Intanto dalla Las un appello per cercare volontari. «Quando abbiamo iniziato eravamo 150, ora abbiamo 7 dipendenti ma i volontari operativi sono scesi a una quarantina. È troppo importante l’impegno di tutti», conclude Mugheddu.

Il turismo

In questa partita non si tralascia poi un altro aspetto, quello legato al turismo. Nel 2015, ad esempio, quando a Samugheo arrivò l’Aga Khan per visitare il Murats, atterrò ad Oristano per raggiungere poi Samugheo in auto. Con pista e piattaforma nella cittadina, non facile da raggiungere, si potrebbero aprire nuovi scenari. Ora però è prioritario il soccorso.

