Eliporto al decollo nel Mandrolisai  

Poter raggiungere, anche di notte, in tempi rapidi gli ospedali dell’Isola. Un sogno che nel Mandrolisai e nel Barigadu si culla da tempo e che presto diventerà realtà. Entro un anno dovrebbe essere realizzato a Samugheo l’eliporto per i mezzi per il soccorso. Di recente è arrivato il via libera dell’Areus e con il collaudo dell’area, individuata nella periferia ovest della cittadina del Mandrolisai, si potrà realizzare il progetto fortemente voluto dalla Libera associazione soccorso Samugheo (Lass).

L’opera

Sarà l’associazione di volontariato, con il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Basilio Patta, a realizzare l’opera e a occuparsi poi della gestione. Un intervento che si aggira su una spesa di 120mila euro, un’opera urgente e necessaria per Samugheo e il territorio vista la lontananza dai maggiori ospedali dell’Isola e le condizioni delle strade. «La realizzazione dell’eliporto consentirà all’elicottero del soccorso di atterrare a Samugheo anche nelle ore notturne, mentre al momento non è possibile – spiega il presidente della Lass, Francesco Mura – Si ridurranno notevolmente i tempi di intervento. Un aspetto molto importante per il nostro paese e per il territorio, siamo distanti dagli ospedali e la viabilità è in condizioni davvero critiche».

Il progetto

Per i costi di costi di realizzazione, ci sarà anche «il contributo di un componente del Consiglio direttivo – aggiunge – Potremo contare inoltre sul sostegno del Comune, stiamo pensando di chiedere un sostegno ai paesi vicini e attivare una raccolta fondi». L’area su cui sorgerà l’eliporto, acquisita tempo fa dal Comune, è stata concessa all’associazione per 99 anni. Poi circa un anno fa c’è stato il via libera del Consiglio comunale, adesso si entra nel vivo con la progettazione. «Come amministrazione sosteniamo l’associazione in questo progetto – sostiene il dice il vicesindaco Massimiliano Urru - Adesso si può andare avanti con la progettazione esecutiva e si potrà delimitare l’area in cui sorgerà l’eliporto». Obiettivo di tutti è accelerare i tempi. «È una struttura fondamentale per la comunità di Samugheo e per quelle del territorio considerata la grave carenza di medici e le condizioni disastrate delle strade – aggiunge il vicesindaco- Siamo pronti a sostenere l’associazione durante tutte le fasi della realizzazione dell’opera». Sembra definitivamente accantonata invece l’ipotesi di utilizzare l’eliporto per fini turistici come si era sperato in passato.

