Dopo il successo dello show cagliaritano, al Teatro Massimo per Rocce Rosse, Elio e le Storie Tese hanno replicato ieri notte ad Alghero. “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo” è un viaggio attraverso le contraddizioni dell’Italia: da “La terra dei cachi” a “Supergiovane” e “Servi della gleba” tutte eseguite dal vivo, un live ironico e dissacrante. Per ridere, nella notte dell’Anfiteatro Ivan Graziani, e non dimenticarci chi siamo.

