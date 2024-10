Elio Germano: «Il mio Berlinguer» 

«Una storia plurale, perché il sentimento che lo muoveva era plurale»: Elio Germano lo descrive così “Berlinguer. La grande ambizione” il film che il Cityplex Moderno di Sassari ha tenuto a battesimo. “Il primo pubblico pagante” ha detto con una battuta riferendosi all'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Non poteva che essere la città natale del segretario del più importante Partito Comunista dell'Occidente a ospitare la prima visione. In due per un totale di cinque proiezioni, che dovevano essere tre ma le richieste erano tantissime. Anche a Cagliari oggi le proiezioni sono aumentate: due al Cinema Odissea, alle 18 e alle 20.30, e una al Notorius di piazza L'Unione Sarda alle 20.

La nipote Caterina

A presentare l'opera nell'isola è arrivato anche il regista Andrea Segre che ha spiegato come la parte preparatoria sia durata più delle riprese: «La famiglia ci ha chiesto di studiare e di comprendere. Per questo con Elio siamo venuti a Sassari, abbiamo parlato non solo con la famiglia ma anche con le tante persone che lo hanno conosciuto». La nipote di Berlinguer, Caterina, figlia di Maria, ha sottolineato: «Questo film ha creato altra bellezza e ora ho anche altri occhi per vedere la figura di mio nonno Enrico». Elio Germano ha aggiunto: «Far riemergere la memoria è stato come gettare un sasso in uno stagno provocando onde concentriche: dalla famiglia al partito, al nostro Paese e al resto del mondo».

La politica e la famiglia

Elio Germano ha fornito una prova strepitosa, basata non tanto sulla rassomiglianza fisica, ma sulla postura, su quel camminare curvo di Berlinguer. Un grande lavoro anche sulla voce: l'accento sardo risulta naturale e non caricaturale. Soprattutto ha incarnato lo spirito di un leader che aveva carisma e timidezza, certezze e dubbi, ma soprattutto sapeva ascoltare. Tutti. Dal segretario sovietico Breznev, alle famiglie di periferia che volevano manifestare a favore di un campo di calcio per i figli. Per la politica Berlinguer ha sacrificato la famiglia e lo scrive in una lettera alla moglie: «Anche quando non sono con voi, con voi sono sempre. Perdonami per tutto quello che non c’è stato e grazie». Le scene familiari contribuiscono a conoscerlo meglio: Stintino, l'isola Piana, la barca a vela e lui che porta una delle figlie sulla bicicletta per pagare una scommessa.

Tra fiction e doc

Il regista Andrea Segre ha reperito molto materiale d'archivio. La fusione tra la fiction, con immagini desaturate, e i filmati d'epoca risulta spontanea (il montaggio è di Jacopo Quadri) e arricchisce la parte documentaristica . La colonna sonora di Iosonouncane da Buggerru, accompagna con efficacia le immagini.

