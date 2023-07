Elio Germano a Nora:  un teatro surround  per il mio Pasolini 

Elio Germano non ha bisogno di presentazioni. Basta dunque il suo nome per trainare “Il sogno di una cosa”, in programma domani al Teatro Romano di Nora (ore 20) per la 41esima edizione di La Notte dei Poeti.

Se poi lo spettacolo targato Cedac è liberamente tratto dal romanzo, primo in assoluto, di Pier Paolo Pasolini, e portato in scena con Teho Teardo, il musicista e compositore friulano, autore, tra le altre cose, delle colonne sonore dei film di registi del calibro di Gabriele Salvatores e Paolo Sorrentino, Daniele Vicari e Pippo Mezzapesa (vedi il pluripremiato “Ti mangio il cuore”), il quadro è completo. «Io volevo fare un lavoro sulle poesie di Pasolini, che trovo molto interessanti, invece Teho mi ha proposto un libro che non conoscevo, ambientato nelle sue zone, che poi sono le stesse di Pasolini», svela Germano a proposito della genesi dello spettacolo in parole e musica che lo riporta in Sardegna. «Per evocare quello che succede utilizzeremo dei suoni, circondando il pubblico di casse: sarà uno spettacolo immersivo, in modalità cinematografica, come se il pubblico stesse vedendo un film», aggiunge il 42enne attore romano, reduce dalle riprese di “Iddu”, il nuovo film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza in cui veste i panni del boss mafioso Matteo Messina Denaro, e prossimo a indossare – così pare, anche se lui non conferma – quelli del leader del Pci Enrico Berlinguer nel film per il quarantennale della morte.

Per rompere il ghiaccio: preferisce il cinema o il teatro?

«Sono due mestieri diversi, minimo perché sul set di un film si lavora dalle 10 alle 12 ore al giorno e a teatro solo 2 ore la sera, e ti tocca aspettare tutto il giorno che venga quel momento, mentre col cinema hai poco tempo per fare altro. Ma io ho bisogno di una cosa e dell’altra: sarà che provo fastidio per le cose ripetitive».

Cosa deve aspettarsi il pubblico di Nora?

«L’avventura di alcuni ragazzi, figli di braccianti, che vogliono varcare il confine italiano ed emigrare in Jugoslavia, dove c’è il comunismo, inseguendo un sogno, “Il sogno di una cosa”, più grande di come possa essere, alla fine, la realtà, che è poi ciò che accomuna i migranti di oggi a quelli di ieri. Un mondo idilliaco, insomma, come quando guardavamo all’America come al Paese dove patate e cipolle erano grosse come cavoli, salvo poi scontrarsi con la realtà, che per i ragazzi, senza permesso di soggiorno, sarà un centro di detenzione».

Estremamente attuale.

«Interrogandosi sulla società dei primi anni ’50 Pasolini lascia intravedere come sarà il nostro mondo, ed è straordinaria la contemporaneità di una storia, che si sviluppa nel giro di due o tre anni, ambientata nel dopoguerra. C’è l’emigrazione, la frustrazione, il carcere e il ritorno a casa, col tentativo di trasformare, attraverso la rivolta sociale, il nostro Paese mentre le forze dell’ordine prendono a manganellate e arrestano i contadini che occupano le terre. Finirà che ciascuno inseguirà quel sogno, “Il sogno di una cosa”, in maniera personale: chi sposandosi, chi morendo in fabbrica…».

Che rapporto ha lei, invece, con Pasolini?

«È un autore che ho sempre frequentato, nel senso che non l’ho scoperto con questo testo, che, peraltro, è il primo che ha scritto e l’ultimo che è stato pubblicato, segno, forse, che conteneva qualcosa che all’epoca dava fastidio. Lo trovo molto interessante, di quell’interesse che si crea quando si stabilisce un dialogo con gli autori: credo che i testi non si subiscano, capita di avere visioni e interpretazioni diverse dall’autore, così come di un musicista non ti piacciono tutte le canzoni. E più li frequenti, questi autori, più si scorgono nuove visioni: Pasolini si faceva tante domande, e le domande non sono che spunti per provare a guardare le cose da un’altra prospettiva».

