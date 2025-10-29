Elio e l’umorismo sardo «Come una spada affilata: battute brevi e taglienti» 

Con “Quando un musicista ride” Elio arriva oggi in scena al Teatro Massimo di Cagliari, dove replicherà anche domani, sempre alle 21, con la sua inconfondibile ironia surreale e il gusto per il paradosso musicale. Diretto da Giorgio Gallione e accompagnato da una band di giovani talenti, l’artista milanese rende omaggio al genio irriverente di Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e di quella generazione che ha trasformato la risata in un atto di libertà. Dopo il successo di “Ci vuole orecchio”, Elio torna a intrecciare musica, teatro e comicità in un viaggio tra memoria, invenzione e puro divertimento.

Lo show

Al centro del nuovo spettacolo di Elio, una generazione di artisti eccentrici e controcorrente che hanno saputo sorprendere e divertire tutti. Con “Quando un musicista ride”, l’artista milanese esplora e reinventa quell’immenso repertorio “seriamente comico” della canzone e del cabaret, un territorio sospeso tra canto e disincanto, poesia e nonsense. «Lo spettacolo è la continuazione del precedente, che era interamente dedicato alle canzoni di Enzo Jannacci», ci racconta Elio. “Ci vuole orecchio” «andò molto bene, e insieme alle persone che collaborano con me abbiamo pensato di proseguire su quella strada, allargandoci anche agli altri artisti dell’area milanese degli anni ‘60 e ‘70».

I personaggi

Gli artisti evocati nello spettacolo di Elio appartengono a una stagione irripetibile della cultura italiana: uomini di palcoscenico capaci di essere “seriamente comici”, di usare il sorriso come strumento di pensiero critico e libertà espressiva. Una figura, oggi, sempre più rara. «Non è semplice individuare personaggi simili oggi perché sono cambiate tantissime cose. Noi, come “Le Storie Tese”, abbiamo raccolto l’insegnamento di tutti questi che per noi erano come degli zii, arrivati prima di noi. Io sono cresciuto con la musica di EnzoJannacci e con la cifra comica di quei personaggi milanesi». Un’eredità che Elio rilegge con il suo stile ironico e colto.

La comicità

Oggi, far ridere con la musica non è soltanto un esercizio di stile: è una vera forma di libertà. «In primis è una scelta che uno fa», spiega Elio, «io l’ho fatta ed è stata quasi obbligata, perché è quello che so fare meglio». Una libertà però sempre più difficile da esercitare, in un panorama dove la comicità sembra vivere tra autocensure e fragilità collettive. «Oggi far ridere è più complicato di 20 o 30 anni fa. Ci sono un sacco di limiti che in realtà non ha messo nessuno: non esiste una censura ufficiale, ma sono nati insieme ai social e danno origine a campagne che bruciano come fuochi, brevi ma intensissime. Mi metto nei panni di un giovane che vuole iniziare adesso e non sa che strada prendere, perché rischia di far infuriare i tribunali di internet. Io penso che gli artisti debbano essere liberi di fare tutto, non possono avere limiti».

La Sardegna

Il rapporto tra Elio e l’Isola è profondo, radicato nel tempo e nelle collaborazioni artistiche che hanno lasciato il segno. «Ho carissimi amici, collaboro da più di trent’anni con il coro di Neoneli, e Geppi Cucciari è una grande amica da tanti anni. Mi piace il senso dell’umorismo sardo, è come una spada: battute efficaci, brevi, che mi assomigliano». Nel suo racconto emerge anche una sincera ammirazione per la cultura e le tradizioni dell’Isola: «Mi piace tantissimo del popolo sardo l’attaccamento alla terra, ai canti antichi e ai balli, cose che non si trovano più. È una passione che mi commuove».

RIPRODUZIONE RISERVATA