Elio e le Storie Tese a dicembre a Cagliari e Sassari  

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e poi ancora «Ma non vi eravate sciolti?» Elio e le Storie Tese risolvono il problema tornando nei teatri dal prossimo - diretti Giorgio Gallione - con lo spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. Ddoppia tapp in Sardegna: il 18 dicembre saranno sul palco del Teatro Massimo di Cagliari e il 19 dicembre su quello del Teatro Comunale Sassari.

Un regalo di Natale anticipato recapitato direttamente sotto l’albero dei sardi da Elio e la sua band. Un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario per tutti i fan dell’Isola, per chi ha amato la band che ha fatto e cantato la storia e per chi ama la band pronta a scrivere un’altra memorabile pagina della sua storia. Il doppio evento è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili e Roble Factory. Biglietti a disposizione sul circuito TicketOne e Box Office Sardegna a partire da giovedì 8 giugno. Info 079/278275.

“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo è un picaresco viaggio musicale nel repertorio vecchio… (e anche no…!) di Elio e le Storie Tese.

