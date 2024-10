eliminazione, Viviani argento quattro medaglie all’italia 

Dopo lo splendido oro di Jonathan Milan nell’inseguimento individuale (con il record del mondo di 3’59”153), l’argento di Simone Consonni nell’Omnium e il bronzo del quartetto femminile dell’inseguimento, è Elia Viviani a firmare la quarta medaglia italiana ai Mondiali di ciclismo su pista in Danimarca. Sulla pista di Ballerup, il fuoriclasse veronese ha conquistato a 35 anni la medaglia d'argento nella gara della corsa a eliminazione. L'oro è andato al danese Tobias Aagaard Hansen, bronzo per il canadese Dylan Bibic.

Consonni e Viviani, argento anche in coppia nell’americana alle Olimpiadi di Parigi, hanno poi disputato la stessa prova, che ha concluso questa edizione danese dei Mondiali, ma hanno pagato la stanchezza. I due azzurri non sono mai stati in corsa per le medaglie e hanno chiuso al settimo posto. Ieri dal keirin altri due ori (tre in totale) per il Giappone, che rinverdisce una storica tradizione.

